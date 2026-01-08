闖屋強摸失智婦「兒遠端驚見母遭辱氣提告」！色翁竟瞎辯：幫檢查乳癌

社會中心／高雄報導

高雄鳳山一名高齡老翁，於2025年7月間進入鄰居患有失智症的婦人住處。老翁不僅對婦人言語騷擾，更藉機強行撫摸其胸部與臀部，甚至拉開褲鍊，強拉婦人的手觸碰其私處。婦人兒子透過遠端監視器驚見母親遭辱，立即報警處理。老翁庭訊時竟辯稱是「幫忙檢查乳癌」，法院認定其毫無悔意，依強制猥褻罪判處有期徒刑1年。

判決書指出，這起案件發生於2025年7月某天下午。居住在高雄市鳳山區的老翁與被害婦人為鄰居關係。當日下午2時許，老翁進入婦人住處後，先是開口詢問「要讓我交（女友）嗎？」，隨即對婦人上下其手，儘管婦人伸手推拒，老翁仍強行抓住對方雙手阻止反抗，甚至將手伸入衣服內撫摸，並捏揉婦人臀部。

當婦人試圖起身逃離時，老翁竟變本加厲，強行限制婦人行動，隨即拉開自己褲子拉鍊露出性器，並強拉婦人的手企圖觸碰其私處。婦人驚恐縮手後退，老翁仍不罷休持續拉扯，過程全被婦人的兒子透過家中安裝的遠端監視器目擊，氣得立即報警，由警員將老翁移送法辦。

法院審理時，老翁雖坦承有觸碰身體及拉手等行為，但矢口否認有猥褻犯意。他的辯護律師稱，老翁年事已高、無前科，是一時衝動才犯案。老翁甚至荒謬辯稱，當時是因為「關心被害人身體」、「幫忙檢查有無乳癌」，才會做出上述舉動。

然而，法官審酌相關證據與供詞，認為老翁明知婦人領有身心障礙手冊且患有失智症，竟利用鄰居之便，無視對方抗拒強行猥褻，嚴重侵犯身體自主權。對於老翁「檢查乳癌」的說詞，法官嚴厲指責這顯示其犯後根本未反省自身行為不當，且試圖合理化犯罪，毫無悔悟之心。

考量老翁雖然表示有意願調解，但被害人家屬拒絕和解，且老翁迄今未賠償損害。法院認為，若給予緩刑無法達到警惕與矯正效果，最終不予寬貸，依強制猥褻罪判處老翁有期徒刑1年，全案仍可上訴。

