闖屏東焚化廠偷倒廚餘 兩嫌交保

萬丹鄉某處載有外縣市廚餘的畜牧場車輛，兩度闖關前往焚化廠偷倒廚餘，並與環保局、地磅人員發生拉扯；屏東檢方聲押施姓及林姓涉嫌人，經屏東地院裁定兩人分以九萬及兩萬元交保。

屏東縣府為防堵非洲豬瘟疫情擴散，嚴禁外縣市廚餘進入縣內崁頂焚化廠處理，僅開放專供縣內產源廚餘去化。

萬丹鄉某一畜牧場先前已載運逾八十七噸廚餘進入焚化廠，經發現有大量混入外縣市廚餘並涉申報不實；環保局確認違規後，已禁止該業者再進場處理。

未料，該畜牧場二十八日仍派出兩部車輛強行闖越焚化廠管制區入內傾倒，行徑囂張；環保局立即通報警方到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，全案依法移送屏東地檢署偵辦。

檢察官漏夜訊問施姓及林姓被告後，認其等涉嫌違反妨害自由、妨害公務、廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、反覆實行同一犯罪之虞，且審酌豬類養殖與其相關產業鏈為我國重要民生碁石與經濟命脈。

檢方表示，目前主管機關亦已全面啟動非洲豬瘟防疫措施，如若病毒擴散，不僅傳染危害極高，更將持續牽動國內食品安全、社會安定與國際聲譽，於昨日凌晨向法院聲請羈押兩人。

屏東地院於中午召開羈押庭後，則分別裁定施、林兩人各以九萬及兩萬元交保。