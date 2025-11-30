闖市場亂放沖天炮！ 男一路「炸街」引恐慌 攤商嘆擾民

南投縣 / 綜合報導

南投草屯鎮大觀市場，一名51歲男子手裡拿著沖天炮，在人來人往的街道上「炸街」，讓附近民眾相當害怕，市場攤商說，這名男子經常出沒在市場，有時會亂丟鞭炮，或者在路邊燒金紙，還差點引發火災，甚至會披著五星旗逛大街，完全不在乎旁人眼光，是地方的頭痛人物，對此警方說男子的行為已經觸犯社會秩序維護法，將請他到案說明。

市場街道人來人往，一名穿著黑色上衣的男子，手裡還拿著沖天炮，突然右手舉高，發出巨大聲響，突如其來的鞭炮聲，嚇的其他民眾，頻頻回頭查看，地點就在南投草屯的大觀市場，這名51歲的陳姓男子，亂放沖天炮，甚至一路「炸街」，疑似是附近的頭痛人物。

目擊攤販說：「他也在這裡燒過金紙，燒金紙，警察有來，就是怕有火災連消防車都來了。」市場攤販說，這名男子經常在市場出沒，有時候還會點燃鞭炮就往旁邊丟，相當危險，過去還曾披著五星旗逛大街，完全不在乎旁人眼光，已經造成用路人困擾。

目擊攤販說：「就是擾民，因為他專挑人多的地方做這個事情，看看，披著五星旗出來走一走，然後又在這邊放鞭炮。」草屯分局中正派出所副所長陳瑞明說：「經調查已掌握其身分並通知到案說明。」

男子的行為猶如不定時炸彈，還好這回亂放沖天炮，沒有害人受傷或引發火災，警方也鎖定男子身分，將要求他到案說明。

