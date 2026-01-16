闖市府找黃偉哲陳情無果！台南52歲男情緒失控持刀自刎送醫

一名52歲男子闖台南市府大廳陳情無果，突情緒失控自刎。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台南永華市政中心今(16)日上午驚傳濺血事件。一名男子聲稱要向市長黃偉哲陳情，過程中突情緒失控持刀自刎，嚇壞眾人。所幸現場人員機警將男子制止並救下。男子意識清楚無大礙，後續將由警方及社工人員介入了解。

據了解，52歲的張姓男子今日上午10時許進入市府大廳，並高喊要求向市長黃偉哲陳情，被現場人員告知市長不在後，被勸導至走廊沙發區等候。不料，男子突然情緒失控，持隨身刀具自傷頸部，當場血流如注，嚇壞眾人。現場人員見狀於第一時間制止，並通報警消單位到場處理。

警消獲報到場後，發現張男頸部有20公分、深度0.2公分的傷口，經初步止血處置後，緊急將男子送往郭綜合醫院治療。男子目前意識清楚、暫無大礙。警方已封鎖現場，並針對事件經過及男子動機進一步調查釐清。

對此，台南市政府秘書處表示，市府第一時間啟動緊急應變機制，駐衛警即時制止規勸並協助送醫。市府社會局則指出，張男設籍其他縣市，非台南市民。日前曾向社會局尋求臨時安置相關協助，雖對租屋處有個人意見，但仍向社工表達感謝；惟其後因個人因素再度前來市府表達訴求，社會局將持續與社政體系保持聯繫，並確保個案獲得妥適安排與協助。





※Newtalk提醒您：

#珍惜生命，人生沒有解決不了的事。相關諮商協助，可撥打命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

