闖廢棄空屋試膽挖到寶！沖繩16少年盜竊1億揮霍 樂極生悲下場曝光

16名少年闖入空屋「試膽」，竟意外發現1億日圓現金，隨後分次竊走。示意圖（photoAC）

沖繩縣去年發生一起驚人的竊盜案，共有16名國高中少年因為一時興起闖入空屋「試膽」，竟意外發現1億日圓現金，隨後分次竊走。這群少年已於去年11月遭警方函送法辦，那霸地檢署隨後在12月25日將全案移送至那霸家庭裁判所審理，目前針對所有涉案少年的最終處分尚未定案。

綜合日媒報導，據警方調查，這16名嫌犯包括12名國中男生與4名高中男生。他們在去年5月至7月間，前往沖繩本島一處無人居住的民宅探險。少年們供稱，起初只是為了玩「試膽大會」才會闖進屋內，沒想到無意間發現屋內藏有大量現金，之後為了籌措遊樂花費，甚至是去購買喪屍煙彈，便多次進出該處將錢偷走。所有少年在接受偵訊時均坦承犯行。

針對這起案件的後續處理，警方依涉嫌竊盜及侵入住宅罪名，在去年11月中旬將涉案少年全數函送。檢方接手後，已於去年耶誕節當天將案件移送少年法庭。

儘管該空屋閒置超過20年，且屋主親屬也表示不知屋內存有鉅款，但對於長輩留下的房產遭闖入感到遺憾，希望少年們能藉此機會贖罪並改過自新。目前家事法庭尚未對這16人做出裁決。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

