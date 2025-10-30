闖焚化廠「偷渡」廚餘！業者、員工交保 屏檢將抗告

「偷渡」申報不實廚餘業者被法院裁定交保，屏東地檢署不服，提出抗告。（圖／東森新聞）





因為非洲豬瘟疫情，屏東縣政府嚴禁外縣市廚餘進入處理，並開放焚化爐專供本縣產源廚餘焚化。屏東縣萬丹鄉某一畜牧場載運大量混入外縣市廚餘的87噸申報不實廚餘進入焚化廠。環保局通報東港分局偵查隊及崁頂分駐所到場協助，當場查獲違規車輛並依法查扣，將涉案業者施男、林男移送地檢署偵辦。屏檢漏夜訊問後，今天凌晨向法院聲押兩人，屏東地院裁定，施姓業者新台幣9萬元、林姓員工2萬元交保，屏東地檢署今提起抗告。

屏東地院訊後認為，施男是畜牧場員工、林男是司機，均坦承強制、妨害公務、違反廢棄物清理法等犯行。屏東地院法官考量兩人坦承全部犯行，施男的手機遭扣押，兩人的罪名是將申報不實的廚餘送往焚化廠處理，並非傾倒到違法場所。

廣告 廣告

法院考量豬瘟期間政策變動的特殊性，認為兩人是情急犯案，且林男是聽從施男的指示，認為無羈押必要，裁定施男9萬元、林男2萬元交保。

屏東地檢署今天收到法院裁定後指出，原審裁定理由不備，今（30）日將依法提起抗告，時值非洲豬瘟防疫重要階段，檢方積極與各機關部門合作，將強力執法，杜絕一切僥倖，守護食品衛生安全。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿