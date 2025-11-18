闖燈撞「騎士捲車底」 駕駛「硬催油門」輾死還肇逃

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣員林18日發生一起死亡車禍，當時一輛白色轎車行經路段時，完全沒減速，直接從後方高速撞上停等紅燈的2輛機車，一名女騎士被撞倒在地，但肇事駕駛卻沒停車，直接從騎士身上輾過，加速逃逸，導致女騎士傷重不治，警方目前已鎖定特定對象，正全力追查中。

機車停等區，兩台機車在停等紅燈，這時第三台機車，到了停等區才剛停下來，突然後方一輛白色轎車，直接撞了上去，被撞的機車往前噴飛，穿著粉色外套的騎士，被撞倒在地上，但肇事的轎車沒打算停，直接往前開，從騎士身上輾過。

車禍就發生在彰化員林，當時機車在路口停等紅燈，白色轎車完全沒減速，從後方猛烈撞上，強大的撞擊力，當場撞倒兩台機車，64歲的高姓女騎士，首當其衝，當場失去生命跡象，送醫搶救不治，另外被波及的兩台機車，騎士和乘客，則是輕傷就醫。

彰化縣員林分局副分局長許秀枝說：「自小客車未停下即逃逸，目前警方已鎖定對象積極查緝。」肇事的駕駛，沒有下車查看，反而加速輾過騎士逃逸，造成1人死亡2人受傷，是不是有涉及酒駕，警方後續將調閱路口監視器，全力追查肇事駕駛。

