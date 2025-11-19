闖燈輾人害命還棄車逃 警鎖定男子「疑毒品前科」

彰化縣 / 綜合報導

彰化員林市昨(18)日發生死亡車禍，一輛白色轎車路口闖紅燈，撞上兩台正在等紅燈的機車，接著又輾過摔倒在地的64歲高姓女騎士，造成1死兩傷，可惡的是駕駛還催油門逃逸，警方循線找人，車找到了，駕駛卻失蹤了，這輛車子是駕駛跟朋友借來的，車子的主人說，不清楚發生什麼事情， 警方鎖定肇事駕駛，是一名50歲男子，疑似有毒品前科，目前追緝中 。

三台機車停在路口等紅燈，一輛白色轎車從後方迎面撞上，停在最後的高姓女騎士，女騎士摔倒在地，但駕駛沒停車，反而繼續往前催油門，女騎士正好倒在轎車右側輪下，遭汽車前後輪兩度輾壓。

車禍就發生在彰化員林，18日下午一點多，白色轎車在路口闖紅燈，連撞兩機車，其中一台機車，是一對母女雙載，坐在後座的媽媽，整個人往右翻摔倒在地，另外被轎車輾過的，64歲高姓女騎士，傷勢嚴重送醫不治，目擊民眾說：「跑很快就對了，加速逃逸，當下很想騎機車去追他，把他拖下車。」

肇事駕駛完全沒停車，加速逃離現場，警方調閱監視器追查發現，肇事的車輛被丟在，彰化社頭附近的產業道路，車子找到了，但駕駛卻失蹤了，車子的主人說，他將車子借給朋友，警方追查，鎖定肇事駕駛是一名50歲的男子，疑似有毒品前科，是不是毒駕釀禍，要等找到人。

彰化縣員林分局副分局長許秀枝說：「車主稱將車輛借給友人使用，本分局已鎖定涉案駕駛積極查緝中。」遭撞死的高姓女騎士，臉書上滿滿的家庭照，和家人聚餐合影，上個週末，才開心和丈夫一起到台東出遊，沒想到在上班途中，遇到死亡車禍，親朋好友聽到消息都相當不捨，只希望警方盡快將肇事駕駛，逮捕歸案，還給家屬公道。

