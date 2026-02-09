闖禍了！ 打工族「暗黑料理」 200多隻焦黑雞翅

中國山東一名男學生因為忘記定時，把200多隻雞翅全部烤焦。 （示意圖／Pexels）





中國山東一名男學生才上班沒幾天就闖禍，因為忘記定時，把200多隻雞翅全部烤焦，一打開烤爐看到焦黑的慘況，自己也傻眼。被老闆扣薪，部分剩餘勉強能吃的雞翅，只好大方請同事品嘗。

這焦黑一盤是什麼暗黑料理啊，中國山東濟南這家餐廳老闆看到臉都黑了，原來是趁寒假打工的男大生闖的禍。

當事打工學生：「忘記計時了，去忙別的事情了，後來把雞翅拿出來的時候，直接懵了，吃飯的時候請同事吃雞翅了。」

沈同學寒假打工才剛上班沒幾天就烤黑了200多隻雞翅，他自己也承認都是因為忘記定時，才會端出這盤焦黑雞翅自己也很懊惱，後來被老闆以進貨價扣薪水有部分剩餘勉強能吃的雞翅，就大方請同事品嘗，另外闖禍的還有福建莆田這名外送員。

中國網路新聞：「32杯奶茶當街全灑，損失好幾百，他第一反應，不是扯皮不是跑路，而是立刻打電話給顧客道歉，外賣小哥顯得無奈又沮喪。」

路人直擊這名外送員無奈的整理滿地奶茶和破掉的杯子，畢竟外送一單可能才賺個幾十元人民幣，卻意外打翻整箱32杯奶茶，影片曝光引發不少網友替他心疼，都在感嘆打工人生活不易，還好事情逆轉，飲料店業者願意伸出援手。

中國網路新聞：「古茗官方也通過，社交帳號回應稱，得知這起事件後，已找到這位騎手小哥，沒有讓騎手小哥承擔損失，後續也將對包裝進行優化。」

畢竟出外打工賺的每分錢都得來不易，誰不希望盡力而為，就怕一旦犯錯賠上好幾天的努力，錢沒賺到還得不償失。

