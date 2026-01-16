闖空屋見1億現鈔！學生「搬錢」買喪屍煙彈下場曝…

國際中心／饒婉馨報導

沖繩本島近期發生一起震驚社會的集體竊盜案，共有16學生在進行「試膽大會」時，意外闖入一處廢棄多年的空屋，並在屋內發現高達 1 億日圓（約新台幣 2000 萬元）的巨額現金；隨後竟演變成集體行竊，多名學生不僅將現鈔搬回家花用，甚至有人拿來購買毒品，最終因家長發現大量來源不明的現金報警，才讓整起事件曝光。





學生擅闖空屋意外發現近1億日圓（約新台幣 2000 萬元）的成疊紙鈔。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）

根據《琉球新報》等日媒報導指出，事件發生在沖繩本島一處空屋，他們原本只是為了「試膽」才闖入空屋冒險，卻意外在屋內發現近1億日圓（約新台幣 2000 萬元）的巨額現金。然而，消息隨即在同儕間傳開，有15名男國中生、4名男高中生潛入屋內搬錢，之後為了籌措吃喝玩樂的費用，開始於去（2025）年5、6月頻繁的該棟空屋，竊取該棟屋內現金；學生家長發現自家孩子有來源不明的大量現金，報警處理才讓整起案件曝光。

涉案學生經警方調查後，以侵入住宅、竊盜罪嫌移送那霸家庭法院。（圖／翻攝自 Google Maps）

根據警方調查，他們有人涉嫌用該筆現金去購買名為「喪屍煙彈」的新興毒品，接獲家長舉報後展開偵辦，目前已將涉案的 16 名學生依侵入住宅及竊盜罪嫌正式函送法辦。據悉，這棟藏有鉅款的建築物位於那霸市中心住宅區，原為一名企業家的宅邸，但已荒廢超過 20 年，而持有這棟房屋的相關人員表示，該處因建築老舊正協調拆除，完全沒想到屋內竟然藏有前輩辛苦留下的巨額遺產。土地關係人對此感到無奈，雖然房子即將拆除，但仍希望這群少年能為自己的行為負責並改過自新。目前這棟神祕空屋已拉起警戒線並禁止進入，而這筆億元現金的確切來源與後續歸屬仍有待進一步釐清。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：闖空屋試膽驚見1億現金！16名學生「搬鈔票買喪屍煙彈」…家長報警下場慘

