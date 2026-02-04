闖紅燈拒檢！揮武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

昨天下午屏東縣南灣路段，一名男子闖紅燈被員警攔停。（圖／東森新聞）





違規還敢亮刀？昨天下午，屏東縣南灣路段，一名男子闖紅燈被員警攔停，但他不肯配合，還拿出一把武士刀，警察立即拔槍示警並呼叫支援。男子被逮捕後，身上搜出毒品，並發現他是被判刑17年的通緝犯。

員警鳴笛飛快奔馳，結果這名男子赤腳狂奔和警察在大街上你追我跑。

員警：「不要跑。」



員警：「不要跑，趴下，趴下。」

員警追進小巷，沒想到這名男子還是不願意配合，突然情緒激動，掏出武士刀威脅。

員警：「回來，趴下，趴下，需要支援，嫌犯持刀，在核三廠對面。」

員警呼叫支援，好在支援警力到場後，最終順利將人控制，經查證身分，44歲的洪姓男子是一名毒品通緝犯，洪男當場坦承施用毒品，還涉嫌毒駕。

警方認定其涉犯毒品通緝、毒品、毒駕，妨害公務及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，後續依法移送屏東地檢署偵辦。

