闖紅燈撞死清大物理奇才！胡家瑞「提再審」庭上裝瘋賣傻 遭法官痛罵還監

胡家瑞（圖中）被判刑18年定讞，如今他聲請再審。（圖／報系資料照）

清大物理所博士生林仲桓於2016年遭胡家瑞闖紅燈撞擊並拖行致死，胡家瑞事後被判刑18年定讞，沒想到如今他聲請再審，並在庭上裝病、指控他人駕車並擾亂秩序，最終遭法官痛斥「你根本沒病」並當庭還監。

據《中時新聞網》報導，林仲桓於2016年6月間橫越馬路時，遭男子胡家瑞駕車闖紅燈撞擊。胡男不僅未停車救援，還將林拖行至少70公尺，最終造成林仲桓傷重不治。

案發後胡家瑞肇事逃逸，經法院審理，依殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例判處有期徒刑18年，全案定讞。然而，胡男近期卻以罹患疾病、並主張案發時並非由他駕車為由聲請再審。

台灣高等法院昨（22日）為再審聲請召開庭訊，胡家瑞出庭時卻故弄玄虛，刻意拖延訴訟程序，堅稱肇事駕駛另有其人。接著又在庭上裝瘋賣傻，假裝精神狀況不佳，稱自己「什麼都忘了」。但稍後卻指控案發當時車內另有「陳則維」與「王雅鈴」2人，自己只是替人扛罪，並要求法院傳喚「王雅鈴」出庭作證。

對此，法官認為胡家瑞明顯刻意擾亂法庭秩序、拖延開庭時間，但胡男不僅毫無收斂，還嘻笑裝傻詢問法官「為什麼要回去關？」讓法官當場怒斥：「難道要放你出去嗎？」胡家瑞甚至還質疑法官「你知道我車禍前、車禍後在哪裡嗎？」認為法院未仔細調查案情。最終，在胡家瑞持續擾亂法庭秩序的情況下，法官當庭宣告退庭、還監。

據悉，林仲桓生前被譽為「物理界奇才」，投身物理研究長達16年，尤其專精於「鍺烯」相關研究，生前研究成果顯示，「鍺烯」有潛力取代石墨烯，堪稱半導體薄膜材料領域的重要突破，原預計於2018年完成博士論文，卻因這起車禍英年早逝，令學界同儕至今仍深感惋惜。

