闖紅燈撞死清大高材生！惡男提再審法庭上胡鬧賣傻 法官怒退庭

被稱為「物理奇才」的清大博士生林仲桓，2016年6月遭男子胡家瑞駕駛改裝車輛闖紅燈撞死，胡男因此遭判刑18年定讞，已入監執行。但他不服提出再審，高等法院昨（22）日開庭審理，沒想到胡男竟在法庭上無理取鬧還裝傻，為自身罪行找理由開脫，法官憤而怒斥「你根本沒病」，並宣布退庭，將胡男還押監獄。

清大博士生林仲桓遭胡家瑞駕駛改裝車輛闖紅燈撞上，拖行長達70公尺，送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

胡男於2016年6月22日晚間駕駛改裝車輛，於新店區高速闖紅燈，撞上正過斑馬線的林仲桓，林仲桓被捲入車底拖行長達70公尺，送醫搶救仍不治。胡男到案後辯稱，駕駛時在聽音樂，沒注意到有撞到人，否認有犯罪，不過交保之後，他竟將卡在車底的林男隨身背包丟進新店溪，林男存有研究心血的隨身筆電也被他燒毀丟棄，企圖滅證。

檢方調查後，依殺人罪起訴胡男。法院審理期間，胡男開庭遲到、拒不認罪，對自身犯行找藉口辯解，甚至上演「舉槍自盡」戲碼，法院一二審均依殺人罪、違反《槍砲彈藥管制條例》等罪判刑18年，最高法院2019年駁回上訴，全案定讞，胡男入監服刑。

沒想到胡男入獄7年後提出再審，高等法院於昨日開庭審理，胡男於法庭上言行舉止怪異，稱當時車內另有他人，自己是頂罪的，隨後又稱自己精神不好忘記了，之後又對書記官的筆錄挑毛病，認為沒有一字一句紀錄，並以輕蔑態度問法官「為什麼要回去關」，法官怒而斥責他根本沒病，並宣布退庭，將胡男還押回監獄。

