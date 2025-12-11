闖紅燈撞飛「無照」女騎士！ 6旬男喊：我看應該是綠燈

68歲男子開廂型車，闖紅燈撞飛一名女騎士，導致對方滿臉是血緊急送醫（圖／TVBS）

高雄一名68歲男子開廂型車，11號凌晨1點多行經苓雅區凱旋二路一處路口，闖紅燈撞飛一名女騎士，導致對方滿臉是血緊急送醫，沒想到女騎士竟然是無照駕駛，雙方都違規才釀禍，所幸都沒有生命危險。

事故現場畫面顯示，當時機車正直行通過路口，一旁突然竄出一部自小客車，雙方來不及煞車便發生碰撞。機車從路中被撞飛到路旁，身穿短褲的女騎士騰空飛起，重重摔在地面並滾了好幾圈。撞擊力道極大，導致機車車殼碎片四散一地。黃姓駕駛表示，他開車經過時並未發現有車衝過來，他認為當時是綠燈，但因無法確定而希望查看監視器畫面。

女騎士直接被撞飛，機車瞬間冒出火光，挨撞的女子倒地不起，滿臉鮮血直流，救護人員到場緊急包紮（圖／TVBS）

從另一個角度可見，女騎士被撞飛的瞬間，機車立即冒出火光。汽車在撞擊後並未立即停下，而是緩緩移動。被撞的女騎士倒在地上動彌不得，臉部流血不止，救護人員抵達現場後立即為她進行包紮處理。有目擊民眾描述，汽車原本在平交道上，似乎是闖紅燈才造成這起事故。

交通分隊長潘益正表示，黃姓男子在這起事故中未受傷，而鄭姓女子臉部及手腳受傷，送醫治療後意識清楚，並無大礙。根據規定，黃姓男子因闖紅燈最高可罰5400元，而全身受傷的女騎士因無照駕駛最高可罰24000元。

根據警政署統計，114年截至10月汽車闖紅燈58.2萬件，機車更高達67.4萬件，千萬別深夜違規避免意外發生（圖／TVBS）

警政署統計數據顯示，2025年截至10月，汽車闖紅燈案件已達582000件，機車更高達674000件。而2024年全年度統計中，39萬件交通事故中，深夜時段的肇事案件占了29000件。這起事故再次提醒大家，千萬不要在深夜時段僥倖違規，以免發生意外。

