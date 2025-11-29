闖紅燈遇警攔查嗆「認識林志穎」離譜藉口全曝光 最後竟是通緝犯

婦人喊「眼睛被割到」又稱認識林志穎，結果是竊盜通緝犯。（圖 ／翻攝畫面）

台北市中正一分局忠孝東路派出所警員日前在忠孝東路與紹興南路口執行巡邏勤務時，突然看見1名女子無視號誌，直接闖紅燈穿越車流不息的忠孝東路，警員當場喝令她停下，但她完全不理會，甚至加快腳步，彷彿刻意要甩開警方，警方見狀立即上前攔查，這名女子卻開始一連串令人哭笑不得的辯解，最後卻被查出竟是遭高雄地檢署發布通緝的竊盜犯。

警方表示，這名47歲傅姓女子當時在北市街頭閒晃，行經路口時突然直接闖紅燈，後方警員大喊制止都無效，只好快步追上。被攔下後，詢問她為何無視紅燈時，傅女竟滿口怪理由，聲稱「因為眼睛被割到，看不清楚標線所以才闖紅燈」，還裝出一副無辜表情。但警方觀察到她神情閃爍、講話前後矛盾，便要求她報出身分證字號。

沒想到，傅女此時再度開始「演戲」，不但拖拖拉拉不肯報身分，還突然搬出大咖藝人，脫口而出：「我認識林志穎！」企圖用名人關係唬弄警方。然警方未受影響，依舊嚴正要求她配合身分查驗。最終在多次催促下，她只好不情願地報出身分證字號。

一經查證，警方果然發現她正是高雄地檢署以竊盜罪通緝在案的嫌犯，警方當場準備上銬逮捕，傅女竟又跳出另一句讓人傻眼的發言：「你們逮捕我，美國會來找我！」企圖藉離奇言論拖延時間。不過警方全程冷靜應對，仍依法將她拘提到案，結束這場荒謬的街頭攻防。

中正一分局提醒，若民眾收到司法機關通知，務必依時到案，切勿企圖逃避或心存僥倖。警方也強調將持續加強巡邏及盤查，維護城市安全，避免通緝犯在街頭自由走跳。

