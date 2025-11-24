闖紅燈還比中指挑釁 駕駛怒轟：帝王Ubike

有駕駛在路口等行人過馬路，突然兩台ubike從左邊竄出闖紅燈，還比中指挑釁。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





現在除了帝王行人，竟然也有帝王Ubike了嗎，有駕駛在路口等行人過馬路，突然兩台ubike從左邊竄出闖紅燈，還比中指挑釁，讓駕駛氣炸了。

路口綠燈亮起，所有車輛準備起步，只見汽車正要右轉，遇到斑馬線上的行人還稍作停讓，準備再度起步時，突然有一男一女騎著Ubike切車道闖紅燈，駕駛嚇得急忙下煞車才沒撞上。

沒想到騎單車的男子竟然還伸手比了不雅手勢，駕駛氣得把行車紀錄器po網，怒轟遇到帝王單車，畫面曝光網友留言力挺駕駛提告。而當街比不雅手勢的行為恐怕觸犯公然侮辱，依據刑法第309條，可處拘役或9千元以下罰金。

廣告 廣告

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

北投知名「皇池溫泉」遭爆超大違建 25年被檢舉39次拆了又蓋

宜蘭男腦死家屬大愛器捐 警開道北送心肝移植

快訊／廁所傳槍響！男傷重不治 現場遺留彈殼、手槍

