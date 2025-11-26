闖紅燈釀禍! 小貨車路口撞轎車 波及整排5間鐵皮屋

地方中心／綜合報導

桃園市平鎮區復旦路二段與廣泰路路口，今（25）日凌晨3點多，發生一起嚴重車禍。57歲戴姓男子，駕駛小貨車沿復旦路二段直行，與一輛1自小客車發生撞。巨大的撞擊力，不僅導致2車嚴重受損，停放路旁的機車，就連整排"5間鐵皮屋"店家，也遭受波及。這起意外造成5人受傷。

一輛貨車，眼看號誌燈轉為紅燈，卻沒剎車，直接闖了過去，當場撞上一輛，綠燈右轉的白色自小客車。過程中，兩輛車還一度摩擦出火光，前方的攤販，也全被撞爛。附近店家說，我是一大早來的時候，就看到就在路口的時候，就看到那個滿地都亂七八糟的，然後就是貨車啊，警察那些都來了啊。就是兩台車子五個人，幸好都只有輕微受傷而已。

整排5間鐵皮屋，鐵捲門還有鐵網，幾乎都被撞到扭曲變形，地上瓦斯鋼瓶，也通通倒一片。事發在25號凌晨3點多，桃園市復旦路二段與廣泰路口。57歲戴男駕駛開著自小貨車，沿著復旦路二段直行，違規闖紅燈的時候，與一名22歲的陳姓駕駛，直接撞上。巨大的撞擊力，不僅導致2車嚴重受損，還波及到停放旁停的機車，造成5人受傷，3人送醫後，所幸沒有大礙。桃園平鎮分局交通組組長王瑞程表示，並波及一部放於路旁之機車，及5處鐵皮屋，本起事故造成兩車駕駛及乘客，身上多處擦挫傷，所幸送醫救治並無大礙，經檢測雙方酒測值均為零。

根據附近店家表示，當時貨車上的駕駛，疑似是癲癇症狀發作，才會釀車禍。詳細事故原因，還有待調查釐清。

原文出處：疑癲癇發作？桃園小貨車闖紅燈撞車 波及整排五間鐵皮屋

