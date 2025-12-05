闖紅燈釀禍 桃園大興西路車禍一傷 肇事女駕駛遭告發

桃園大興西路車禍 自小客闖紅燈撞倒女騎士。

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園區大興西路與蓮埔街口12 月 3 日上午 11 時，發生一起交通事故。54 歲黃姓女子駕駛自小客車行經路口時，疑似未注意號誌，於紅燈時強行通過，撞上在待轉格準備往蓮埔街方向行駛的 55 歲李姓女騎士，衝擊力道使騎士當場倒地，機車零件散落一旁，畫面相當駭人。

警方獲報後立即趕抵現場，並協助救護人員將李姓騎士送醫治療。初步檢查顯示，她身上多處擦挫傷，所幸無生命危險。肇事的黃姓駕駛並未受傷，兩人經警方酒測均無酒精反應，排除酒駕可能。

廣告 廣告

警方表示，根據現場跡證與初步調查，黃女確有闖越紅燈情形，已違反《道路交通管理處罰條例》第 53 條規定，警方除當場製單告發外，也將相關資料送交監理機關進行記點處分。後續肇事責任及事故原因仍將進一步釐清。

桃園警方再次提醒，無論汽車或機車，行經路口務必減速、注意號誌並禮讓其他用路人。闖紅燈不僅危險，也可能造成難以挽回的傷亡事件。依照現行規定，小型車闖紅燈可處新臺幣 2,700 元、大型車 3,600 元，若為載運危險物品的車輛，罰鍰更高達 5,400 元。

警方也強調，若闖紅燈導致交通事故，駕駛除面臨行政罰外，還可能涉及刑事責任，並需負擔相關民事賠償，責任重大，不可輕忽。警方呼籲，路口是事故多發點，遵守交通號誌與禮讓他人，是保障自身與他人安全的基本原則。希望用路人提高警覺，共同維護安全的行車環境。(圖/警方提供)