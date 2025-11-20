闖紅燈釀禍！苗栗18歲女子闖燈撞重機 彰化休旅車撞轎車
近日苗栗與彰化相繼發生兩起因闖紅燈所致的嚴重車禍事故！在苗栗中山路，一名18歲女騎士闖紅燈撞上正常行駛的黃牌重機，導致21歲重機騎士鎖骨碎裂、指骨裂開，倒地後還差點被另一輛闖紅燈機車輾過。而在彰化員林，一輛銀灰色休旅車闖紅燈，攔腰撞上正常行駛的白色轎車，所幸休旅車駕駛僅受到驚嚇，沒有生命危險。警方提醒駕駛人開車須遵守號誌，以免造成不必要的傷害！
在苗栗中山路的事故中，行車紀錄器清楚記錄了事發經過。當時燈號轉綠，21歲陳姓黃牌重機騎士正常往前行駛，才剛過中線，突然被側邊闖紅燈的18歲蔡姓女騎士撞上。撞擊瞬間，車殼零件四散，兩台機車在路面上旋轉，情況十分危險，還差點被另一輛同樣闖紅燈的機車輾過。這起事故發生在11月19日凌晨1點半，造成重機騎士鎖骨碎裂、指骨裂開的嚴重傷勢。陳姓重機騎士表示，自己9月底才買的新車，11月就被闖紅燈騎士撞上，感到十分惋惜。警方表示，雙方都沒有酒駕情形，會進一步釐清肇事責任。
同一天上午，彰化員林莒光路與惠安街口也發生了類似事故。一輛銀灰色休旅車被一輛白色轎車攔腰撞上，導致休旅車偏離方向，撞上中央分隔島。白車駕駛賴先生表示，自己當時感冒頭痛、頭暈，不確定燈號狀況，但透過現場另一支監視器畫面確認，白車通過時確實是綠燈。目擊民眾也表示，是灰色休旅車闖紅燈，而白車是正常綠燈行駛。灰色休旅車駕駛在事故後受到驚嚇，被預防性送醫，所幸沒有生命危險。
員林交通分隊長余政忠表示，雙方於路口碰撞而肇事，肇事原因警方正在釐清中。這兩起車禍都與違規闖燈有關，警方提醒大家開車不只要專心，還要遵守號誌而行，以免造成不必要的傷害。
