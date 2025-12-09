闖紅燈騎士遭捲車底！10路人合力抬車救援 頭部卡住驚險一刻全被拍
「機車闖紅燈撞車卡車底，10熱心民眾合力抬車救人！」昨天傍晚，苗栗市北勢大橋發生一起嚴重車禍，37歲紀姓男子騎乘機車闖紅燈，撞上綠燈直行的汽車後頭部卡在車底。危急時刻，約10名路過民眾挺身而出，齊心協力將汽車抬起，成功將受困騎士救出。紀男被救出時身體多處擦挫傷，所幸意識清醒，由救護車送醫治療。警方指出，紀男違反號誌管制直行，才導致這起事故發生，在車流量大的馬路上，騎士闖紅燈的行為實屬危險！
苗栗市北勢大橋昨天傍晚發生一起嚴重車禍，一名37歲紀姓男子騎乘機車闖紅燈，撞上綠燈直行的汽車後頭部卡在車底。危急時刻，約10名路過民眾挺身而出，齊心協力將汽車抬起，成功救出受困騎士。事故發生在當日下午4點多，地點位於苗栗市經國路北勢大橋前，紀姓騎士雖頭部受困但所幸意識清醒，經救護人員評估後送醫治療。
事發當時，綠燈亮起，車流正常直行通過十字路口，畫面右側突然有一輛機車穿越而過，緊急煞車後摔倒，撞上了第一輛汽車。機車被撞飛，而騎士則卡在車底動彈不得。路過的騎士、汽機車駕駛見狀紛紛停車查看，其中一位機車騎士快速跑到現場後，揮手示意其他人前來協助。隨後，包括娃娃車、小貨車在內的多位駕駛停下車輛，四面八方湧來近十人，合力將車輛抬起，成功將受困者拉出。救援完成後，大部分路人離開現場，只留下事故車輛等待救護車到來。
苗栗消防分隊隊員歐陽成表示，救護人員抵達現場後立即評估患者意識、呼吸及出血狀況。被救出的傷者是37歲紀姓男子，救護車到達時，他躺在車頭前方，身體多處有擦挫傷，但意識清醒，隨後被抬上擔架送醫。苗栗分局警備隊副隊長古家榮指出，紀男當時駕駛普重型機車，違反號誌管制直行行駛，碰撞後被自小客車捲入車底，所幸經熱心民眾合力將自小客車抬起後將他拉出，並由救護車送醫救護。
車禍發生時，紀姓騎士雖然戴著安全帽，但頭部仍卡在車輛前保險桿下方。幸好熱心路人看到有人壓在車底，立即上前伸出援手，約10人合力抬車救人，有效減輕了傷者可能遭受的更嚴重傷害。據了解，被撞的汽車駕駛當時正要去上班，在車流量大的馬路上，騎士闖紅燈的行為實屬危險。
