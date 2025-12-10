闖紅燈＋鬼切「2人肉包鐵滾數圈」！一查身份懵了…騎士才11歲

記者簡榮良／高雄報導

11歲的時候你在幹嘛？高雄鳳山區昨（9）日發生一起車禍，一名45歲楊姓騎士直行，卻被待轉區的林姓騎士鬼切、闖紅燈擊落，2人肉包鐵翻滾數圈，全身多處擦挫傷。警方到場一查身份懵了，撞人的林男今年才11歲，還只是個男童，原來是偷騎父親的車要去找朋友釀禍。連記者也難以置信，一度懷疑是筆誤寫錯年紀。

警方到場一查身份懵了，撞人的林男今年才11歲，還只是個男童，原來是偷騎父親的車要去找朋友釀禍。（圖／翻攝畫面）

昨日下午16時20分警方獲報鳳山區鳳松路、經武路口發生一起車禍，經了解，45歲楊姓男子騎乘機車沿鳳松路（北向南）行駛至路口處時，與從待轉區往經武路方向行駛，由11歲林姓男童騎乘的機車發生擦撞，楊男、林男2人均擦挫傷未送醫，另2人酒測值皆為0。

廣告 廣告

初步肇事原因研判，為林童闖紅燈，加上沒有駕照騎車上路，可處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰。據悉，他是偷騎爸爸的機車外出找朋友，所幸只有皮肉傷，這教訓得牢記一輩子。

初步肇事原因研判，為林童闖紅燈，加上沒有駕照騎車上路，可處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰。（圖／翻攝畫面）

偷騎爸爸的機車外出找朋友，所幸只是皮肉傷，這教訓得牢記一輩子。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

蛇皮纏天公爐、祭死雞…土地公降駕崩潰：很痛苦！地主下場曝光

三地總裁鍾嘉村「3癌症纏身」！家屬一夜籌2億2千萬交保：每天上傳臉照

日本青森7.5強震…釀30傷、9萬人離家！陳其邁祈求1事

土地公廟天公爐遭丟蛇、潑黑漆…祂降駕哭訴：受不了！竟是地主搞鬼

