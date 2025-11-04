闖紅燈2人球…空中轉體碎！他差0.5cm遇劫：回家拿整包香謝祖先

記者簡榮良／高雄報導

兩樣情！高雄鳥松區水管路、神農路口，2日上午7時許，發生一起車禍，一名21歲謝姓男騎士如導彈高速闖紅燈，撞上綠燈剛起步的39歲阮姓男騎士，雙方空中轉體2圈半，形同「鐵包肉球」險象環生；事實上，有另一台雙載機車離導彈更近，只差0.5公分遇劫。行車記錄器畫面曝光後，網友笑稱：真的要拿一整包香感謝列祖列宗。

闖紅燈騎士導彈級撞飛另一名騎士，雙方空中轉體2圈半，形同「鐵包肉球」險象環生。（圖／翻攝自Threads @ccg._.820）

行車記錄器主人，回憶起當時仍心有餘悸，表示自己剛打完麻將回家，看一下儀表板後，前方的機車就不見了。畫面中，綠燈亮起，已經有幾台機車安全通過路口；豈料，導彈幾秒後抵達戰場，撞飛阮姓男子，兩人噴飛在空中轉體交纏成人球重摔，光想就痛。

雙方駕駛經實施酒測值均為0，初步研判為機車騎士謝男違規闖紅燈導致肇事。（圖／翻攝畫面）

這起車禍發生在2日上午7時許，警方獲報鳥松區神農路與水管路口發生交通事故。經瞭解普重機車駕駛謝男（約21歲）沿神農路東向西行駛至路口違規闖紅燈，與沿水管路北往南直行之普重機車騎士阮男（約39歲）發生碰撞而肇事，雙方騎士手、腳擦挫傷均送往醫就治，所幸無生命危險。

另一台雙載機車離導彈更近，只差0.5公分遇劫。網友笑稱：真的要拿一整包香感謝列祖列宗。（圖／翻攝自Threads @ccg._.820）

雙方駕駛經實施酒測值均為0，初步研判為機車騎士謝男違規闖紅燈導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

針對駕駛謝男違規闖紅燈掣單舉發，違反道路交通管理處罰條例第53條規定，可處新臺幣1,800元以上5,400元以下罰鍰。

