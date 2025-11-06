闖蕩美政壇近40年！裴洛西震撼宣布不爭取連任 曾旋風訪台會小英

前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）6日表示將不再爭取連任，在國會闖蕩近40年後宣告退休。她是美國史上首位、也是至今唯一一位女性眾院議長，過往立場堅定挺台，曾不畏中共威脅在2022年訪台，會見時任總統蔡英文。

現年85歲的舊金山眾議員裴洛西在社群上發布影片，她感性說，「無論被賦予什麼頭銜，議長、領袖、黨鞭，最大的榮幸莫過於在講台上說，『我代表舊金山人民發言』，我真心且熱愛在國會替你們發聲」。

裴洛西表示，「因此我務必要讓選民們第一個知道，我將不會爭取眾議員連任。懷著感恩之心，我期待作為使你們驕傲的民意代表，完成最後的任期」。她強調，舊金山現在已經取得了進步，始終引領世界潮流，未來也將持續為美國的理想而奮鬥。

裴洛西發布的影片，是出訪各國的畫面，其中也出現2022年訪台時與蔡英文同框的影像。

據《CNN》報導，裴洛西這項聲明，終結各界對於她近日將宣布結束國會生涯的預測，這是她幾十年來首次以普通眾議員身份任職。

裴洛西於1987年首次擔任國會議員，並於2007年成為眾議院史上首位、也是唯一一位女性議長，至今在黨內仍是最具影響力的人物之一。

