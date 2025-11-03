闖軌道遭自強號撞噴…人卡區間車底「臟器外露」慘死！南北雙向一度停駛
記者陳弘逸／嘉義報導
嘉義縣「水上至南靖」車站間，昨天發生嚴重死亡事故，一名年約50多歲的男子，不明原因闖入軌道，先是遭自強號撞上，再彈飛到對向卡進區間車底；人臟器外露，明顯死亡未送醫；因死者身分待查，後續警方待確認身分後通知家屬，並報請檢方相驗釐清死因；另調閱相關行車監視器影像，查明事故原因。
關於這起事故，鐵路警察局指出，發生於昨天（3日）5時30分許，接獲臺鐵通報142次自強號列車，行經嘉義縣水上至南靖軌道區間，撞上誤闖軌道的民眾，人彈飛到對向3029次區間快車車底。
據悉，死者為50多歲的男子，身份待查，被發現時，臟器外露明顯死亡，未送醫；事故也於當晚7時26分許排除，並恢復雙向通行。
由於死者身分不明，後續交由警方待確認身分後通知家屬，並報請檢方相驗釐清死因；另調閱相關行車監視器影像，查明事故原因。
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
