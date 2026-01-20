闖鄰莊園虐殺4鸚鵡 佛具店二代辯：太吵放生

男子一口氣抓走4隻金剛鸚鵡，虐殺後3隻丟棄在水溝，其中1隻掉在草叢。（圖／東森新聞）





屏東長治鄉一間佛具店小老闆，33歲張姓男子，日前持刀闖入隔壁的莊園，一口氣抓走4隻金剛鸚鵡，虐殺後3隻丟棄在水溝，其中1隻掉在草叢，殘忍過程被監視器錄下。飼主提告，警方逮捕張姓男子，他辯稱是太吵，才會抓去放生，但4隻鸚鵡全死了，1隻市價就要35萬，將面臨飼主的求償外，也被依侵入住宅、毀損等罪送辦。

男子闖入長治這間莊園，他右手抓著金剛鸚鵡，走到馬路邊，停下手一拋，像丟垃圾般把鸚鵡丟到外頭。飼主發現家裡4隻鸚鵡不見後，調閱監視器，看到殘忍一幕，發現男子持刀闖入，抓走他養的4隻金剛鸚鵡，打死後銷毀丟水溝，其中1隻掉在草叢被發現。

廣告 廣告

進興村長梁錦文：「他說太吵了，他把牠（鸚鵡）抓了放掉，一隻是丟在那邊，有一支水果刀放在他的鳥舍。」

被殘忍虐殺的是兩對金剛鸚鵡，養16年了，飼主說1隻要價35萬，一次損失4隻。來到金剛鸚鵡住的莊園，鳥籠裏還有養其他鸚鵡，看到記者上門，員工立刻關上鐵門。

記者vs.佛具店人員：「想說來了解一下，（他不在咧）。」

屏東分局長治所副所長鄒彥正：「警方現場查扣之刀具1把，全案依涉嫌侵入住居、毀損及恐嚇等罪嫌移送偵辦。」

愛鳥人士王小姐：「整個社團看到之後，我們都炸毛了，真的是太過分了，我覺得那種人真的是要有報應，因為這個就像我們的小孩一樣。」

4隻鸚鵡被殘忍虐殺，愛鳥人士也氣炸，群組裡撻伐男子的惡行，而警方也在案發現場查扣張姓男子留的刀具1把，依法送辦。飼主也正在跟對方談賠償，而殺害金剛鸚鵡部分，也將依動物保護法，通報主管機關辦理。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

男過海關褲襠「異常巨大」帶進小房間 發現驚人真相

「小寶」快回家！金頭凱特鸚鵡失蹤 飼主10萬協尋

寵物模仿大會！ 鸚鵡神模仿鈴聲 貓咪解鎖餵食機偷吃

