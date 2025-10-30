「關不久放人」沒了！政院修法故意殺人、兒虐判刑超過10年 未來不可假釋

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

在社會難以接受下，未來凡是觸犯故意殺人、兒虐嚴重案件，若法院判刑超過10年，將不得假釋，也就是「服刑關不久，再用假釋方式放人」將不復見。

行政院修法通過故意殺人、兒虐判刑超過10年，未來不可假釋。（圖／行政院）

法務部修正「中華民國刑法」部分條文修正草案、「中華民國刑法施行法」第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案及「監獄行刑法」第148條、第156條修正草案，於今（30）日在行政院會獲得通過，全案送請立法院審議。

法務部指出，這次修法就故意殺人及兒虐案件，在被告經法院判決處無期徒刑或有期徒刑逾10年的情形，不可假釋，目的為嚇阻此類型犯罪，彰顯社會公義。

另外，依據113年憲判字第2號及第8號判決意旨，就被告行為時責任能力、就審能力認定及得否科處死刑，以及假釋與撤銷假釋的規範，要作通盤修正。

行政院長卓榮泰裁示全案送請立法院審議，請法務部積極與司法院及立法院各黨團溝通協調，希望早日完成修法程序。

