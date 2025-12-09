關之琳被偶遇「摘口罩」大方合照！身高意外受熱議

關之琳最近被網友偶遇，狀態佳。(羅永銘攝、小紅書)

63歲香江第一美人關之琳，雖然已經息影18年，但仍是影迷心中的經典女神。最近，有幸運粉絲在韓國街頭巧遇關之琳，並把合照PO到小紅書，引來網友熱議，身高也成為焦點之一。

小紅書網友指出，在韓國工作時，在路上遇到女神關之琳，興奮地大呼：「姐姐本人狀態超級好，看不出一點歲月的痕跡」。她上前要求合照，關之琳爽快地同意，還特別摘下口罩，露出真面目。從網友提供的照片中，可以看到關之琳儘管已63歲，但打扮風格頗年輕，身穿印花薄外套、內搭白色上衣，下半身搭配藍色破洞牛仔褲，休閒又不失星味，且身材保持得宜。

許多網友看到關之琳的現況，紛紛留言：「現在的關之琳應該生活蠻平靜也舒適～狀態不錯」、「依舊還是那麼好看」、「衣品好好」、「十幾年前見過她本人，真心是大美女，男女通殺的那種美」、「比36的我可好看多了」。

除了美貌，關之琳的身高也成為網友討論的焦點之一，訝異原來她那麼高䠷。據悉，她的官方身高號稱170cm，在香港女星中算是很修長，而這張照片中的關之琳，身材比例看起來確實很好，有雙大長腿。

上月底，關之琳現身台北寒舍艾美酒店，參與一場豪門聯姻，新娘沈婷婷是邱淑貞的姪女，新郎Justin則是關穎的表外甥，當時關穎就在社群PO與關之琳的合照，兩人同樣都是電眼美人，被網友盛讚「永遠年輕漂亮」。

關之琳與關穎。(圖/關穎IG)

