關了12年出來又犯案！惡狼闖宿舍殘忍性侵女同事 法官重判10年

台南一名性侵慣犯，於光天化日之下闖入女同事兼職看守的辦公室及後方宿舍，以暴力毆打、恫嚇等手段逞獸慾得逞。示意圖，非本案女子。Pexels



台南一名陳姓男子，日前於光天化日下闖入女同事兼職看守的辦公室及後方宿舍，以暴力毆打、恫嚇，過程中還威脅「敢出聲就X死妳」。台南地院審理後，認定陳男惡性重大，且未賠償被害人，將其依侵入住宅強制性交罪，重判有期徒刑10年。

判決書指出，陳男於今年5月4日下午駕車前往台南某公司時，見到女同事獨自一人在公司值勤，竟萌生歹念，未經許可就擅自闖入對方居住的員工宿舍。女同事見到陳男闖入後試圖反抗，卻遭陳男暴力推倒，導致頭部重擊地面，隨後更遭其強行撕毀衣物壓制。陳男施暴過程中不僅多次重拳毆打女同事臉部，更出言恫嚇「敢出聲就X死妳」，以此威脅對方放棄抵抗。

廣告 廣告

女同事在身心受創、無力反抗之際慘遭陳男性侵得逞，在陳男犯案逃逸後不甘受辱報警驗傷，醫院診斷報告顯示其顏面、後腦、前胸、背部及大腿均有多處嚴重擦挫傷與血腫，下體亦有撕裂傷，足見當時遭遇極其殘忍的暴力對待。檢警經調閱監視器畫面及DNA比對後，迅速鎖定陳男犯案。

檢方深入追查後發現，陳男竟是性侵慣犯，過去就曾於假釋期間，連續對2名女子犯下侵入住宅、強制性交等罪，被判刑12年，直到2018年才執行完畢，沒想到出獄後不知悔改，再度對女同事痛下毒手。

全案經台南地院審理，陳男雖坦承犯行，不過辯護律師竟請求以「情堪憫恕」減刑，被法官當庭駁斥，痛批陳男「自我約束力薄弱，惡性重大」，前科累累卻再犯此案，毫無值得憐憫之處。加上陳男雖口頭表示想和解，但受害女子拒絕後就未提出任何實質賠償方案。法官綜合考量其暴力手段及對被害人造成的永久性身心創傷，最終駁回減刑請求，依侵入住宅強制性交罪判處10年有期徒刑，全案仍可上訴。

《太報》關心您:

若遭遇性騷擾或性侵害，請撥打113保護專線，或聯繫勵馨基金會(02-8911-8595)尋求專業協助，各縣市社工也提供心理諮商、法律諮詢與陪同服務。若遭遇性私密影像外流，請立即撥打iWIN網路內容防護機構專線(02-2577-5118)申訴下架，並保留證據向警方報案。你並不孤單，請勇敢尋求協助。

更多太報報導

藍白共同成立「台灣未來帳戶」 預估0至12歲幼童18歲有50萬元人生啟動基金

警平安夜駐守車站、信義商圈… 收高中生「最暖禮物」

短評：鄭黃二會、藍白「福國利民」法案的陽謀