關你什麼事？傳台美關稅降至15% 國台辦瞎喊：賣身券！摧毀台灣經濟

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

根據《紐約時報》報導，台灣與美國川普政府即將達成貿易協議，台灣的關稅稅率將降至15%，而台積電則計畫加碼在亞利桑那州加碼投資，新建至少5座半導體廠。對此，國台辦今（14）日稱，這是美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣「產業抽血」的圖謀，「賣身券」越談越多，最終只會摧毀台灣經濟發展前景。

美國總統川普在2025年1月20日就職，同年4月宣布對等關稅，如今傳出台美關稅降至15%，台積電則計畫在美國加碼投資，對此，國民黨主席鄭麗文15日大嗆，「關稅談判已經超過1年的時間了吧」，從頭到尾黑箱，「我們真的很可憐啊」。

國台辦今天舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮也稱，所謂的協議，是美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣「產業抽血」的圖謀，這不僅暴露了「美國優先」的利己本性，更暴露出美國將台灣視為棋子的險惡用心。

朱鳳蓮還說，民進黨當局面對外部勢力明目張膽的霸凌和掠奪，不僅毫不抵制，反而主動迎合，將島內核心技術優勢當做向外部勢力獻媚的「投名狀」，在關稅談判中「未談先跪」，在經濟勒索前「打左臉送右臉」，「賣身券」越談越多，最終只會摧毀台灣經濟發展前景，損害台灣民眾長遠利益。

朱鳳蓮後續被問到台積電議題時，也繼續大罵，半導體產業是台灣同胞的寶貴資產，台積電在美國施壓、民進黨當局獻祭之下，逐步淪為美積電，台灣核心優勢產業被民進黨當局主動出賣，只會讓台灣更加任由美方宰割，喪失經濟競爭力，嚴重損害台灣民眾利益和產業發展前景。

但值得一提的是，美國對中國的整體關稅為47%，且川普又宣布要對和伊朗做生意的國家所產的商品徵25%關稅，且立即生效，而中國就是伊朗最大的貿易夥伴，成為「最大爐主」。不過，川普並沒有說明關稅是否疊加。

