關係人接連退票完成清償 三圓建設：不影響財務營運

（中央社記者何秀玲台北16日電）三圓建設公告，旗下關係人包括源利工程、山圓建設近日皆因存款不足發生退票事宜，不過票據皆已完成清償註記，對財務、業務皆不受影響。

三圓建設今天公告，關係人源利工程1月5日因存款不足發生退票，包括合作金庫銀行支票1張，金額新台幣111.6萬元，以及國泰世華銀行支票9張，金額合計1008.2萬元。三圓建設指出，子公司華助工程對源利工程資金貸與金額為2億元，約占三圓建設資產比例1.46%，票據已於1月6日至9日完成清償註記。

三圓建設也公告，今天接獲通知，關係人山圓建設1月15日因存款不足發生退票，包括合作金庫銀行支票1張，金額2500萬元；三圓建設對山圓建設的資金貸與金額約8779.5萬元，約占三圓資產比例0.64%，此票據已於1月16日完成清償註記。

三圓建設另公告，接獲台北地方法院民事庭通知，為新巨蛋管理委員會與三圓建設股份有限公司間債務不履行損害賠償事件；三圓建設表示，主要是新巨蛋社區管理委員會就2013年經第三公證單位全面檢查後，已點交給管理委員會的公共設施匯流排，向三圓建設提起民事請求賠償訴訟，目前已委請律師製作答辯書狀，以維護公司權益，對公司財務及業務營運並無重大影響。（編輯：張均懋）1150116