關係急凍！日中友好交流會喊卡 嗆斬首高市的薛劍原定出席

據日本媒體今天（11/17）報導，日本首相高市早苗的挺台立場，引起中國政府強烈不滿，日中關係急速惡化，本月原定在廣島縣舉行的日中友好交流會，也確定取消。據悉，日前妄言要斬首高市的中國駐大阪總領事薛劍，原本也計畫出席該活動。

據廣島HOME電視台報導，日本首相高市早苗本月7日出席眾議院預算委員會，表示如果發生「台灣有事」的情況，可能構成「存亡危機事態」，形同認可自衛隊行使武力。中國政府14日呼籲國民，暫時避免前往日本，日中關係急速惡化。

廣島縣政府表示，今天上午收到中國駐大阪總領事館的通知，原定於本月21日在廣島舉行的日中友好交流會，確定取消行程。

中國駐大阪總領事館向廣島縣說明：「鑑於目前的狀況，取消這次活動」、「場地協調與活動通知方面，麻煩各位了。」

據悉，中國駐大阪總領事薛劍原定出席該場活動，薛劍本月8日才針對高市的挺台立場，發文批評：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。」

報導指出，中國方面並未說明，是否會延後舉行這場交流會。

