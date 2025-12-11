關係惡化未解 中國駐日大使館通知在日公民進行登記

（中央社記者呂佳蓉北京11日電）日中關係惡化未解，中國駐日本大使館今天以「日本是自然災害多發國家」為由，為了保護在日本的中國公民人身安全，要求填寫「海外公民登記」。

中國駐日本大使館今天在官網上發布「駐日本大使館提醒在日中國公民進行『海外公民登記』」的通知。

這份通知首先表示，「日本是自然災害多發國家」。12月8日，日本青森縣附近海域發生規模7.6地震和多次餘震，太平洋沿岸有關地區發布海嘯預警。據日本媒體報導，日本政府專家會議將於近期公布東京直下型地震最新損失預測概要，如果東京發生規模7.3地震，將造成1萬8000人死亡和83兆日元損失。

通知聲稱，為有效保護在日中國公民人身安全，進一步幫助在日中國公民更好獲得領事保護與服務，中國外交部「中國領事『APP推出』海外公民登記」功能已全面上線。

通知表示，提醒在日中國公民下載該款APP，或通過「中國領事」微信小程序參與登記。登記人要根據自身在日居住地址選擇相應都道府縣，填寫相關訊息完成登記，並指訊息要真實、準確與完整，訊息也會「嚴格保護」。之後，中國駐日本使領館將根據訊息登記情況，「有針對性地推送安全訊息」。

日本首相高市早苗的「台灣有事」論調引發中方不滿，至今雙邊關係未能緩解，中國政府呼籲民眾避免前往日本旅遊，中國3大航空公司也相應宣布，涉及日本航線可以免費退改票的政策。（編輯：周慧盈）1141211