關係惡化 日3經濟團訪陸延期
解放軍於台灣周邊展開大規模軍演，日本官方終於在2025年12月31日發表聲明，日本外務省指出，台灣附近的軍事行動正在推高台灣海峽緊張局勢，日方已就此向陸方傳達「嚴重關切」。日本三大經濟團體亦同步宣布，由於現階段難以取得實質成果，原訂2026年1月的大規模訪中代表團將無限延期。
日本外務省發言人北村俊博表示，解放軍東部戰區於2025年12月29日至30日在台灣周邊進行軍事演習，是「升高台灣海峽緊張的行為」，日本已於29日透過駐日中國大使館等管道，正式向中方表達相關關切。北村強調，日本政府一貫立場是希望台灣問題能透過對話和平解決，並指出「台灣海峽的和平與穩定對整體國際社會都極為重要」，日方將持續密切追蹤相關動向。
在安全摩擦升溫之際，日中經貿往來亦受到明顯衝擊。日中經濟協會、經團連與日本商工會議所12月31日聯合宣布，原訂於2026年1月20日至25日的聯合訪華行程將延期舉行。三方在聲明中指出，隨著首相高市早苗針對「台灣有事」的國會答辯引發北京強烈反彈，日中關係急速惡化，在此情況下，原本規劃的經濟會議及與大陸高層會晤已難以實現，判斷此行難以取得實質成果。
日中經濟協會自1975年起幾乎每年派遣業界高層大規模訪華團，致力推動雙邊貿易與投資合作，本次延期是自2012年尖閣諸島國有化引發大規模反日示威以來首度中斷。原定出席的230人名單陣容龐大，包括野村控股、三井物產與宜得利等大型企業高層，並計畫與中方就宏觀經濟與清潔能源合作交換意見、爭取與總理李強會面，部分團員還預定前往海南省考察。
由於雙邊氣氛在去年底急轉直下。除了大陸軍機對日本自衛隊戰機實施雷達照射外，大陸外交部亦對日本發布旅遊警告，使政治與經濟交流同時陷入停滯。日中經協會長進藤孝生與經團聯會長筒井義信近期分別向陸方解釋訪華意義重大並爭取接待，但陸方回應冷淡，日商主席小林稱對方「幾乎沒有回應」。
其他人也在看
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 68
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 12
共軍圍台軍演、國防預算卻卡關！在野5度封殺「1.25兆國防預算」 10名藍白立委名單曝光
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導共軍在29日、30日連兩日在台灣周邊進行大規模軍演，甚至射擊範圍比以往更接近台灣，同一時間立法院程序委員會30日開會，安...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 518
藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高。國民黨主席鄭麗文昨（29）日說，黨內協調不至於走到初選，不過考慮李四川還有任務在身，「看我講得這麼白了」，被外界解讀為表態徵召。對此，日前正式宣布參選的民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，尊重國民黨內民主程序。民視 ・ 1 天前 ・ 156
共軍圍台軍演綠轟蔣萬安 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]台北上海雙城論壇週（28）日落幕，中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。綠營大轟中國的軍事威脅行為是在洗臉參加雙城論壇的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 157
解放軍圍台軍演！「昔批賴魯莽」美專家：軍備競賽台灣無勝算
解放軍東部戰區29日、30日進行「正義使命-2025」對台圍島軍演，曾抨擊總統賴清德「魯莽」的美國智庫「國防重點」亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）指出，中國大陸在兵力上有壓倒性優勢，且武器品質與訓練水準上也處於領先，「這是一場台灣幾乎毫無勝算的軍備競賽」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 201
只有立委能罷免總統？翁曉玲提修憲：人民應享有直接罷免權
國民黨立委翁曉玲針對現行《憲法》增修條文規定僅立法院有權罷免正副總統之限制，提出修憲草案。她主張應將罷免提案權開放給人民，只要經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署，即可直接提出總統罷免案，打破目前僅能由國會發動的限制。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 102
解放軍展開圍台軍演 小艦長一張圖要台灣人「自立自強」
解放軍展開圍台軍演「正義使命-2025」，在台海週邊5大區域進行實彈演練。同時間美國總統川普稱台海軍演「無需擔心」，小艦長呂禮詩則在臉書PO出一張美軍航母的部署圖，稱台灣人恐怕要「自立自強」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
中共軍演覆蓋七星岩島礁 專家：侵門踏戶
[NOWnews今日新聞]共軍東部戰區宣佈，從12月29日開始，組織「正義使命-2025」演習，並一口氣公布環繞台灣周邊的各演習區具體座標，表示將於12月30日8時至18時，在演習區內進行重要軍事演習...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 225
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 278
不只黨內互打還有「姊弟互打」謝衣鳳、謝典林彰化謝家挑戰「府會完全制霸」是高難度豪賭
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨彰化縣長候選人提名競爭開始升溫，最受矚目的是同時分別擔任中央國會議員、地方議會議長的「謝家姊弟」謝衣鳳、謝典林，現也有...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 14
看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行
即時中心／林耿郁報導針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！民視 ・ 1 天前 ・ 249
新竹縣長藍營三搶一 楊文科官邸辦協調會 林思銘確定退出
地方中心／綜合報導2026國民黨新竹縣長由誰出線，立委林思銘、徐欣瑩，以及現任副縣長陳見賢，三人都表態參選。新竹縣長楊文科週二中午在官邸和三人面對面協調會，最後林思銘決定讓賢退出，但如何決定出人選，還沒共識。楊文科表示，今天只是交換意見，並非定生死、選邊站。黑頭車出入新竹縣長官邸，國民黨副主席李乾龍、前縣長邱鏡淳都出席，因為2026新竹縣長之戰，黨內出現三搶一局面，週二中午新竹縣長楊文科和黨中央，面對面和三人協調。新竹縣長楊文科：「今天也非常感謝林思銘委員，他決定讓賢，他不參選這一次黨內提名參選，今天只是交換意見不是定生死，事實上我們也不是選邊站，而是為了選舉勝利來鋪路。」立委林思銘將退出國民黨新竹縣長初選（圖／民視新聞）協調一個多小時，最後立委林思銘決定讓賢，退出初選，讓徐欣瑩、陳見賢繼續溝通。立委（國）徐欣瑩：「協調的結果就是，目前還沒有辦法確認一組出來，黨中央有特別傳達，我們鄭麗文主席的指示，要在明年三月以前各縣市的人選，都要確認。」初選人選，明年三月前才會確定，不過黨內卻出現雜音，認為徐欣瑩2015年曾脫黨參選，忠誠度有問題。國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢（圖／民視新聞）立委（國）徐欣瑩：「但是我表達我相信，絕對不是我們在場的同志，我當時我就說，化做春泥更護花，2015年的時候在立法院，跟在野黨的立委，成立了一個立院新聯盟政團，讓整個在立法院，國民黨加立院新聯盟，2比2對抗在野黨。」陳見賢也發出聲明，強調目標始終如一，將繼續勤走基層，兩人都表達選到底的決心，新竹縣長由誰出戰，恐怕還有得喬。原文出處：國民黨新竹縣長誰出線？ 林思銘確定退出「這兩人」將再協調 更多民視新聞報導媒體曝多位藍委赴廈門參加台商活動 傳中國藉機接觸在野確保「沒有意外」傳翁曉玲.葉元之等8藍委集體赴中? 綠酸:假交流真領旨陳進興病逝「享耆壽93歲」楊文科不捨：他像另名「造山者」民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
共軍演習射PCH-191遠程火箭砲 專家:模擬摧毀海馬士
共軍圍台演習第二天，出動各軍種、大量武器，但沒有外界預期的射飛彈，而是模擬摧毀我國對美採購的「海馬士」多管火箭，並秀出「遠程火箭彈」打擊，我國軍事專家分析，這次共軍的「PCH-191火箭彈」，就像「中國版海馬士」，造價便宜，可連發多炮，意圖針對我國北部以外、空防能力弱的關鍵基礎設施。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
謝衣鳳姐弟拚縣長又掌議會 地方傳質疑聲浪
[NOWnews今日新聞]國民黨立委謝衣鳳日前表態參選彰化縣長，有望將對決民進黨候選人、綠委陳素月。不過，謝衣鳳一宣布參選，外界立刻聚焦在其胞弟謝典霖的動向上。謝典霖現為彰化縣議會議長，他日前公開表示...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 33
中共突襲式軍演 軍事學者：應和美軍售無關
[NOWnews今日新聞]中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29）日上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。對此，軍事專家、國防院中共政軍所助理研究員許智翔認為，很難判斷是因為...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 28
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
海巡「中英文」廣播驅離中國海警船 網友讚爆
台北市 / 楊喻晴 彭冠霖 簡宏圻 報導 中共近日片面宣布對台軍演，我國軍方也大秀軍事肌肉，包括公開地表最強M1A2T戰車實彈射擊畫面，來回應解放軍圍台軍演。而一名海巡女隊員，以流利中英文廣播，嚴正警告中國海警船，立即轉向離開，還說「為確保你們國家發展，請為台海和平，審慎行動！」，堅毅沉穩的態度與神情，也受台灣網友大讚。海巡人員說：「否則我船將依法採取必要行動，海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動。」語氣堅定沉穩不卑不亢，紮著俐落馬尾的海巡人員，廣播驅離中國海警船，表明若不審慎行動，中國將受到世界制裁，如果中文聽不懂也沒關係。海巡人員說：「請為台海和平審慎行動。」台灣海巡超溜英文捍衛台海和平， 對比中國海警 ，原本來想展現他們閩南語「嘛會通」。中國海警人員說：「我是福建海警14609艦，我艦正在轄區海域開展執法巡查。」台灣網友聽完卻說抱歉聽不懂是無效溝通，還拿蔡依林的歌名回應「你怎麼連話都說不清楚」，更有不少人感謝中共海巡，證明我們的台語和中國閩南諸語真的不一樣。而面對中共近日片面宣布對台軍演，國防部下令三軍啟動立即備戰操演， 還公開 地表最強M1A2T戰車實彈射擊訓練畫面 ，以兇猛火光大秀軍事肌肉回應共軍圍台行動，30日清晨6點起24小時內，國防部也偵獲77架次共機，其中35架次逾越海峽中線，還有17艘共艦8艘中國公務船擾台。總統賴清德說：「中國對台灣軍演非單一事件，從平時的整備戰備，到各項即時應處都能做到，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力。」確保國家安全與人民福祉]]，國軍和海巡聯手，從空中、海域到陸地，一一建立重層防護網，絕不讓共軍越雷池一步。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
共軍射擊27枚火箭彈 國防部證實「落點史上最接近台灣」
政治中心／綜合報導中國對台軍演今天進行實彈射擊，根據我方監控，兩波時彈射擊共發射27枚多管火箭，落點是史上最接近台灣的一次軍演，不過我軍充分掌握解放軍動態，更釋出監控共軍的12種軍機艦畫面。總統賴清德和國防部進行視訊會議時也強調，台灣不升高衝突、但面對威脅、絕不讓步。民視 ・ 17 小時前 ・ 24
中共軍演第二天94架次共機艦擾台！國防部：35架次逾越中線
[Newtalk新聞] 中共29日宣布對台軍演並持續對台施壓，國防部今（31）日公布最新中共解放軍擾台動態指出，自昨（30）日上午6時至今（31）日上午6時止，國軍共偵獲共機77架次、共艦17艘及公務船8艘，持續在台灣周邊海、空域活動，其中多達35架次共機逾越海峽中線，進入我北部、中部及西南空域，對區域安全構成高度壓力。 國防部說明，根據掌握情資，中共此次行動分時段、多批次實施，包含戰鬥機、轟炸機及各型支援機，並搭配海上艦艇同步活動，呈現聯合海空行動態勢。其中，部分機群自北部空域進入，沿台灣西側中線活動後南下，亦有機群自西南空域逼近我防空識別區，形成多方向壓迫態勢。 國防部指出，國軍全程嚴密監控相關動態，並即時派遣任務機、艦及啟動岸置飛彈系統應處，依既定程序妥善掌握、監控及應對，確保國家安全與區域穩定。 國防部強調，中共持續以軍事行動對台施壓，不僅破壞區域和平穩定，也嚴重影響台海現狀。國軍將秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，全天候掌握敵情，堅定捍衛國家主權與人民安全。查看原文更多Newtalk新聞報導中共已達「封鎖」台灣？ 國防部嚴正駁斥：勿落入認知戰陷阱國軍後備幹部群組對話曝光！竟「唱新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 17