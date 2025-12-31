關係惡化 日3經濟團訪陸延期

解放軍於台灣周邊展開大規模軍演，日本官方終於在2025年12月31日發表聲明，日本外務省指出，台灣附近的軍事行動正在推高台灣海峽緊張局勢，日方已就此向陸方傳達「嚴重關切」。日本三大經濟團體亦同步宣布，由於現階段難以取得實質成果，原訂2026年1月的大規模訪中代表團將無限延期。

日本外務省發言人北村俊博表示，解放軍東部戰區於2025年12月29日至30日在台灣周邊進行軍事演習，是「升高台灣海峽緊張的行為」，日本已於29日透過駐日中國大使館等管道，正式向中方表達相關關切。北村強調，日本政府一貫立場是希望台灣問題能透過對話和平解決，並指出「台灣海峽的和平與穩定對整體國際社會都極為重要」，日方將持續密切追蹤相關動向。

在安全摩擦升溫之際，日中經貿往來亦受到明顯衝擊。日中經濟協會、經團連與日本商工會議所12月31日聯合宣布，原訂於2026年1月20日至25日的聯合訪華行程將延期舉行。三方在聲明中指出，隨著首相高市早苗針對「台灣有事」的國會答辯引發北京強烈反彈，日中關係急速惡化，在此情況下，原本規劃的經濟會議及與大陸高層會晤已難以實現，判斷此行難以取得實質成果。

日中經濟協會自1975年起幾乎每年派遣業界高層大規模訪華團，致力推動雙邊貿易與投資合作，本次延期是自2012年尖閣諸島國有化引發大規模反日示威以來首度中斷。原定出席的230人名單陣容龐大，包括野村控股、三井物產與宜得利等大型企業高層，並計畫與中方就宏觀經濟與清潔能源合作交換意見、爭取與總理李強會面，部分團員還預定前往海南省考察。

由於雙邊氣氛在去年底急轉直下。除了大陸軍機對日本自衛隊戰機實施雷達照射外，大陸外交部亦對日本發布旅遊警告，使政治與經濟交流同時陷入停滯。日中經協會長進藤孝生與經團聯會長筒井義信近期分別向陸方解釋訪華意義重大並爭取接待，但陸方回應冷淡，日商主席小林稱對方「幾乎沒有回應」。