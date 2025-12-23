關係持續緊張！中國飛日航班大砍 未來2週46條航線「零航班」

未來2週將有46條中日航線取消所有航班。(路透社)

中日關係持續緊張，據《澎湃新聞》數據顯示，未來2週內有多達46條中日航線班機全數取消，而明年1月中國飛往日本的航班已取消超過2,000班，包含往返大阪、名古屋、札幌等旅遊勝地。

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事」相關言論後，中國文旅部於11月16日發布公告，建議中國公民避免前往日本旅遊。文旅部在聲明中引用外交部的旅遊提醒，指出中國公民在日本的安全環境惡化，並提及高市早苗針對台灣問題發表的「挑釁性言論」存在安全隱憂。

《澎湃新聞》報導，根據最新統計數據，自今年12月23日至2026年1月5日這2週內，有46條中日航線班機全部取消，呈現「零航班」狀態，而這46條航線涉及航班包含上海往返岡山、瀋陽往返大阪、武漢往返大阪、福州往返名古屋、南京往返福岡、成都往返札幌等。截至12月22日，2026年1月的中國赴日航班取消量已超過2,000班次，航班取消率為40.4%。

《南華早報》的資料顯示，所有被取消的航班均由中國航空公司運營，涉及中國大部分主要航空公司，包含中國國際航空公司、中國東方航空公司、海南航空公司、廈門航空公司和四川航空公司。目前仍正常運作的中日航線主要集中在東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、那霸等日本主要城市之間，預計下個月取消的航班數量還會再進一步增加。





