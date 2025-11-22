關係破冰？傳美國考慮放寬管制 輝達H200晶片可賣中國
即時中心／林耿郁報導
在美、中關係出現緩和跡象後，如今川普政府正評估，是否放行輝達Nvidia向中國出口H200人工智慧晶片；此消息象徵美國可能放寬對中國的技術管制。但也有反對派警告，此舉恐讓北京軍事能力「更上層樓」。
又TACO了？路透社報導，美國商務部正檢視相關政策，開始討論是否鬆綁高階AI晶片銷往中國的禁令，但現階段決策「尚未定案」。
對此白宮不予置評，僅空泛回應「政府致力確保美國在全球科技領域的領導地位，並維護國家安全」；美商務部亦未回覆路透社置評要求。
輝達表示，現行政策管制，使公司無法向中國市場提供「具競爭力」的AI晶片，讓龐大的中國市場，拱手讓給快速成長的海外競爭對手，長久可能導致中國AI「自成體系」，完全擺脫美國控制與影響。
美中科技戰降溫 華府內部仍有疑慮
在上（10）月南韓釜山舉行的APEC峰會中，川普與中國國家主席習近平達成貿易、科技衝突「休戰」共識；此次輝達晶片傳出評估放行再度銷往中國，被視為美中關係回暖的一部分。
然而，美國國會仍有部分議員憂心，高階AI晶片若流向中國，恐怕加速北京軍武能力發展；過去拜登政府正是基於此理由，限制先進晶片出口。
H200性能「大躍進」 為現行出口產品兩倍之強
輝達H200晶片於2年前推出，配備比前代H100更大量的高頻寬記憶體，可加速資料處理效率。
外界估算，H200運算能力，約為目前可合法出口中國的H20晶片兩倍之高。
本週稍早，美國商務部宣布核准最多7萬顆輝達次世代Blackwell晶片，可出貨至沙烏地阿拉伯，以及阿拉伯聯合大公國。
