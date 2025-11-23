關係緊張 日本駐中使館堅持舉辦書展及和食交流
（中央社台北23日電）共同社今天報導，日本駐中國大使館22日仍在北京舉辦日本書籍展，會中還同時進行讀書會及和食文化交流活動。報導提到，日本首相高市早苗「台灣有事」說引發日中關係緊張之際，日本駐中國大使館仍堅持舉辦文化推介活動。
報導提到，日本駐中國大使館舉辦的這項書展，除展出來自日本的小說、繪本外，還有玩具。展覽中，以兒童為訴求的「麵包超人」繪本便投映在螢幕上，同時舉辦中文讀書會。
根據報導，書展現場還舉辦了在中國廣受歡迎的鋼彈模型組裝體驗。一位帶著孩子參加的中國母親表示，「體驗組裝高達（鋼彈）等活動的機會不多，太棒了」。
日本駐中國大使金杉憲治在現場表示，「希望大家透過活動加深對日本的瞭解，渡過一段愉快時光」。
報導提到，在現場的和食試吃活動上，北京日本調理師會會長深谷浩康等人說明了和食在營養均衡、健康方面的優點，還講解了壽司的製作方法，並向到場者贈送小球壽司。
相較於日本駐中國大使館舉辦上述書展，根據報導，目前在中國，包括「蠟筆小新」最新系列等數部電影已暫緩上映，日本藝術家的活動也接連遭暫緩舉行。
據日本貿易振興機構（JETRO）統計，截至19日，在中國與日本相關的諸如投資研討會等活動，已有24個被延期或取消。（編輯：邱國強/朱建陵）1141123
