關係緩和 美國撤銷對巴西最高法院法官制裁

（中央社巴西利亞/華盛頓12日綜合外電報導）美國財政部今天表示，已經解除對巴西最高法院法官莫瑞斯的制裁。莫瑞斯因審理美國總統川普盟友、巴西前總統波索納洛的刑事案件而成為制裁對象。

路透社報導，在華府開始取消對巴西商品的高額關稅後，這項制裁也在實施的不到5個月內撤銷，顯示川普與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的關係迅速回暖，立場已從極力維護巴西右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）轉移開來。

美國今年7月依「全球馬尼次基法」（Global Magnitsky Act）制裁莫瑞斯（Alexandre de Moraes），以懲罰他審理導致波索納洛因2022年連任失利後涉嫌發動政變而被定罪入獄的案件。

川普曾稱這起審判為「獵巫行動」，他的政府也指控莫瑞斯將法院武器化，授權任意審前羈押並壓制言論自由。

美國財政部今天也解除9月對莫瑞斯妻子巴爾奇（Viviane Barci）的制裁，以及對巴爾奇與其家庭成員控制的金融機構Lex Institute的相關制裁。

今年夏季，這些制裁措施加上川普對巴西多項進口商品徵收重稅，一度使巴西利亞與華府關係緊張。部分關稅已於上月開始取消。

魯拉今天對此舉表示歡迎，並指出他曾在上週與川普通話時推動解除制裁。魯拉今天在聖保羅一場活動中說：「上週和川普通話時，他問我：『這對你有好處嗎？』我說，這對巴西、對巴西民主都好。」

莫瑞斯在同一場活動上表示，美國財政部的決定是「巴西民主、司法體系與主權的三重勝利」。他說：「我必須感謝魯拉總統為我和我妻子所做的努力。」（編譯：張曉雯）1141213