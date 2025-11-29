關係鬆動？日官方最新調查 民眾對美好感度「暴跌15%」

即時中心／林耿郁報導

川普快看！日本內閣府昨（29）天公布一份最新民調，發現民眾對美國整體評價「明顯下滑」，僅七成民眾認為「日美關係良好」，比去（2024）年下跌近15%之多，創下2008年以來新低紀錄。

堅實盟友？美國總統川普持續以關稅施壓盟國，反彈已逐漸明朗；NHK報導，日本內閣府昨天公布一份最新的外交民調，發現日本民眾對美好感度「明顯下滑」。

數據顯示，70.8%受訪者認為「日美關係良好」，比去年驟降14.7%；創下自2008金融海嘯年民調68.9%以後的新低紀錄；對此外務省表示，民調下滑可能是多重複雜因素導致，不宜簡單歸咎單一因素。

另一方面，今（2025）年恰逢日本、南韓建交60週年（1965年6月22日起）；調查顯示日本民眾約49.4%認為日韓關係良好，與2024年「幾無變化」。

此外，還有13.3%日本民眾認為中日關係「良好」，比去年增加4.5%左右；但需特別注意的是，民調進行期間係首相高市早苗11月7日「台灣有事」發言前，當時兩國尚無劇烈衝突，因此無法反映最新民意變化。

這份民調是內閣府於今年9至11月份，隨機向全日本3,000位民眾寄發民調問卷，最終收到1,666份回應，占比約55.5%。

日台友好！63.5%日本民眾「最親台灣」

此外，雖然官方沒有將台灣包含在調查範圍內，不過另一份2024年由笹川和平財團「笹川日中友好基金」進行的民調顯示，在針對3,000位日本民眾的調查中，約63.5%受訪者對台灣「有親近感」，美國49.3%，南韓26.4%，僅7.3%對中國有親近感。

至於「沒有親近感」一項，中國以73.1%高票，遙遙領先南韓的48.8%、美國的18.5%，以及台灣的15.5%。

