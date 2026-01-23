關係鬧僵！加拿大總理反擊「我們不靠美國」 川普撤回和平委員會邀請

加拿大總理反擊「我們不靠美國」，川普撤回和平委員會邀請。圖為兩人2025年6月共同出席G7峰會。路透社



美國總統川普與加拿大總理卡尼的關係急轉直下。川普22日宣布撤回邀請加國參與他創立的「和平委員會」。此前川普在世界經濟論壇年會演說中，宣稱「加拿大的存在全靠美國」，引發卡尼憤怒反擊。

川普22日在X平台發布致卡尼（Mark Carney）的信，並直接tag卡尼的官方帳號。信函中簡短通知卡尼，表示「和平委員會」（Board of Peace）已撤回對加拿大的邀請。川普強調，該組織將是史上「最具聲望的領袖委員會」。

卡尼的辦公室上週曾證實收到邀請，已打算接受，加入「和平委員會」。

美聯社報導，川普20日在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會發表演說時，提及「加拿大的存在全靠美國」。他並直接警告卡尼：「馬克，下次發表談話時，請記得這件事。」

卡尼翌日在達沃斯論壇的演說中，指責大國以經濟共同體為武器、以關稅為籌碼，但並未點名美國或川普。

不過卡尼22日返抵國門後，直接回應川普的談話，表示：「加拿大能存在不是因為美國。加拿大能蓬勃發展，因為我們是加拿大人。」

卡尼表示，加拿大與美國「已在經濟、安全、豐富的文化交流」等領域建立良好關係，但「我們是自己家園的主人，這是我們的國家、我們的未來，選擇權在我們手中」。

卡尼發表這番談話後，川普隨即發文，撤回和平委員會對加拿大的邀請。

卡尼公開指控「美國霸權」 川普不滿

卡尼本月稍早才訪問北京，並與中方簽署貿易協議。在達沃斯論壇的演說中，他呼籲各國必須接受「以規則為基礎的全球秩序」已結束的事實，並稱「中等強國」可共同合作，避免成為美國霸權的受害者。在演說結束時，全場罕見起立鼓掌，向卡尼致意。

川普去年重返白宮後，以芬太尼走私為由向加拿大課徵高額關稅，又揚言要讓加拿大成為美國第51州，令加拿大舉國震驚。

川普本週還發布一張虛擬美國地圖，將加拿大、格陵蘭、委內瑞拉、古巴均納為美國領土。

川普在達沃斯時表示，加拿大從美國獲得很多「免費的好處」，「應該心存感激」，但卡尼的達沃斯演說顯示他「不怎麼感激」。

