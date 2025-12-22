關公忠義牽兩岸 首屆海峽兩岸民俗文體匯演汕尾盛大舉行

首屆海峽兩岸民俗文體匯總匯演暨關公忠義文化交流大會在汕尾舉行。(記者張翔翻攝)

記者張翔／綜合報導

適逢象徵團圓與更新的傳統節氣冬至，首屆海峽兩岸民俗文體匯總匯演暨關公忠義文化交流大會21日在廣東汕尾隆重舉行。活動以弘揚關公「忠義仁勇」精神為主線，集中呈現兩岸民俗與文體交流成果，深化兩岸同胞情感連結，推動民間交流與融合發展，海峽兩岸關係協會副會長黃文濤、中國國民黨前副主席蔣孝嚴出席活動，來自省、市相關單位代表及台灣各界嘉賓等800餘人共襄盛舉。

巡遊活動在汕尾登場，關公主題花車與民俗隊伍沿街行進，吸引大批民眾駐足觀賞，現場氣氛熱烈。(記者張翔翻攝)

黃文濤在致辭中表示，關公文化是中華優秀傳統文化的重要組成部分，也是兩岸同胞共有的精神財富，他期盼兩岸各界以此次活動為契機，持續弘揚關公文化的時代價值，凝聚守護和平發展與民族復興的共同力量。

首次到訪汕尾的蔣孝嚴表示，汕尾近年在城鄉建設與整體發展上的成果令人印象深刻。他指出，台灣不少地名源自汕尾、海豐、陸豐一帶，充分展現兩地深厚的歷史淵源與血脈相連的情感基礎。蔣孝嚴強調，兩岸同屬中華民族，民間交流與合作的內在動力始終存在，也將持續推動兩岸關係向前發展。

汕尾市委常委、常務副市長王延奎表示，汕尾與台灣地緣相近、人緣相親、文脈相連，關公文化在兩地同源共脈、代代相傳，期盼兩岸同胞共同堅守「忠義仁勇」精神，將文化共鳴轉化為合作動能，為兩岸融合發展注入持續活力。

粵台兩地關公忠義文化交流聯盟由廣東與台灣關帝文化組織共同簽署倡議書成立，攜手搭建常態化、機制化的交流平台，象徵兩岸民俗文化交流邁向更具深度與永續的新階段，現場並舉行互贈信物儀式，傳遞誠摯情誼。

緊接著民俗文體匯演大巡遊熱烈登場，巡遊隊伍自汕尾大道出發，沿途祥獅翻騰、龍舟花車色彩繽紛，漢服方陣衣袂飄揚，漢旗獵獵、二十四節令鼓節奏鏗鏘，戲劇中的關公形象威武莊嚴，彷彿穿越歷史而來，巡遊隊伍宛如一條流動的文化長龍，在冬至夜色中穿行，引發沿途民眾熱烈歡呼，最終抵達媽祖文化廣場與關帝廟。

汕尾街頭民俗巡遊登場，高蹺藝陣與傳統服飾表演吸引民眾圍觀，展現兩岸民俗文化風采。(記者張翔翻攝)

首屆海峽兩岸民俗文體匯自今年3月在陸豐碣石以「衛城煥彩」活動啟動以來，貫穿全年，規劃廟會遊園、非遺展演、美食品鑑、騎行徒步、詩詞吟詠、民俗尋蹤等八大主題板塊，，以「民俗＋文體」為主軸，累計吸引逾2000名台灣同胞參與。