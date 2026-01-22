關公殿開光典禮藍綠選將到場 廟方預祝"選票一大堆"

南部中心／陳家祥、陳芷萍 高雄市報導

高雄前金區萬興宮上午舉行「關公殿」開光典禮，邀請到市長陳其邁來為「不鏽鋼雷射梵文」法牆揭幕，剛獲得民進黨提名的立委賴瑞隆，以及國民黨立委柯志恩也都來了，廟方司儀誰也不得罪，高喊希望年底選舉「選票一大堆」。





關公殿開光典禮藍綠選將到場 廟方司儀「這樣說」誰都不得罪

高雄前金區萬興宮舉行「關公殿」開光典禮和法牆揭幕，民進黨高雄市長提名人立委賴瑞隆（左二），以及國民黨立委柯志恩（右一）都出席。（圖／民視新聞）





高雄前金區萬興宮舉行「關公殿」開光典禮，以及「不鏽鋼雷射梵文」法牆揭幕，不只市長陳其邁請假前來，剛打贏民進黨高雄市長黨內初選獲得提名的立委賴瑞隆也來了，提名後首度與陳其邁同框，互動良好。而國民黨的市長參選人柯志恩當然也沒錯過這件宗教大事，主動走到陳其邁身邊，卻被廟方人員請到旁邊，因為中間的位置是廟方主委的啦。活動司儀誰也不得罪的大喊：「我們祝福中間這幾位貴賓年底選舉選票一大堆好不好？請揭牌。」

廣告 廣告





綠營終於確定人選，有網路媒體立即做出民調，藍綠對決的結果卻人意外，柯志恩首度超越賴瑞隆。柯志恩說：「我想這次應該是在他們初選完後第一次的民調公佈，或許民進黨內部的還需要有一些整合上面的問題，但是從這次民調當中我們也發現，我們在中間選民的這個層面當中是受到比較多市民上面的一個支持。」賴瑞隆則回應：「我想所有民調我們都納入參考啦，那我相信高雄絕對最後會大家一起來團結啦，來守住高雄，這個部分我們有絕對的信心，絕對可以在年底贏得最後的勝利。」





關公殿開光典禮藍綠選將到場 廟方司儀「這樣說」誰都不得罪

立委賴瑞隆（右一）獲得提名後首度與高雄市長陳其邁（右二）同框，兩人互動良好。（圖／民視新聞）

畢竟才剛經過黨內一番激烈的競爭，初選力挺邱議瑩的陳其邁，上台致詞到一半時，賴瑞隆和黃捷兩人突然悄悄走上台，站在身邊。陳其邁說：「五年的時間很快就到了，馬上就是後任的市長，一棒接一棒，帶領我們高雄繼續進步。」賴瑞隆接著說：「那就拜託大家了疼惜陳其邁支持賴瑞隆，讓瑞隆接棒帶領高雄持續進步。」柯志恩則是扮演母雞角色，帶領兩位市議員參選人上台介紹，希望能延續上屆選舉的佳績。隨著綠營就位，也宣告著市長選戰開打。













原文出處：關公殿開光典禮藍綠選將到場 廟方司儀「這樣說」誰都不得罪

更多民視新聞報導

40萬債務談判釀擦撞! 嫌犯自撞路樹被起獲瓦斯槍和毒品

越南移工年前「刮中1200萬」！摸「祂」肚子成關鍵

正在蓋佛堂！高雄大社工地火警 超濃黑煙竄天畫面曝光

