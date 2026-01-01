關切中共軍演「新八國聯軍」？謝寒冰：沒一個能打的

解放軍東部戰區發布「正義使命-2025」聯合演訓區公告及示意圖。（新華社）

共軍「正義使命-2025」演習討論不斷，綠媒報導宣稱日、英、法、德、澳、紐等國政府相繼發表聲明，對破壞區域和平穩定表達嚴正關切。名嘴謝寒冰直言，英、歐連俄烏戰爭都搞不定，日本恐也將被俄國演習搞得焦頭爛額，澳洲鞭長莫及，最終就是萬人響應無人到場。

日本外務省發言人北村俊博近日發表談話，稱日方向中方傳達關切，強調台海和平不僅攸關區域穩定，對整個國際社會也至關重要。

謝寒冰1日在其直播節目談及，最近很多綠媒節目在講「新八國聯軍」，「這樣湊的？」老實講，現在光是英、法、德、歐、日，歐是指歐盟？這樣也可以算一個？「我直接說，這幾個國家，沒有一個能打的！」

謝寒冰直言，英國、法國、德國、歐盟這四個，現在光是一個烏克蘭，就快搞不定了！還想跟中國大陸對槓？

謝寒冰提到，日本，1月1日開始，老俄就在他北邊演習，要演習兩個月！「老俄跟你幹上了！我不知道你日本、高市早苗準備怎麼辦？」

「紐西蘭？紐西蘭跟中國大陸關係好得不得了！」謝寒冰強調，澳洲，老實說，鞭長莫及，說真的實力也沒有很強。

謝寒冰質疑，菲律賓，連大陸的海警船都搞不定了，要關切個什麼鬼？「這種東西，到時候就是那句老話：萬人響應，無人到場。就是這樣子，你看到時候真的打起來的時候，誰來幫你？」當年承認中共政權，英國跑前三；日本比較晚，但那是因為老美壓著他！

謝寒冰直呼，「歐洲這些國家，一下子全翻了！」

