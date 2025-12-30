關切中國對台軍演 法德英：反對單方面武力改變現狀

中國北京街頭電視大螢幕播放對台軍演畫面。路透社



中國解放軍連續兩日在台灣周遭舉行大規模軍演，引發國際社會嚴重關切。英國、法國、德國以及歐盟幾乎同步發聲，反對兩岸單方面企圖透過武力改變現狀。

歐盟週二（12/30）發聲明表示，維持台海現狀屬於歐盟的直接利益，並批評北京的最新軍演「危害國際和平穩定」。聲明中說：「我們反對任何單方面改變現狀，尤其是透過武力脅迫。」

法國外交部也透過聲明強調，法國致力於維護台海和平穩定。聲明中說：「法國重申反對兩岸單方面改變現狀，尤其反對透過武力或脅迫。法國呼籲各方克制，避免緊張情勢升級。」

一名不具名英國外交部發言人在聲明中譴責解放軍圍台軍演「徒增兩岸緊張情勢以及危險升級」。該發言人說：「台灣議題應該由海峽兩岸透過對話和平解決，而非使用武力或威脅逼迫。我方不支持任何單方面改變現狀的企圖，也不支持任何危險破壞現狀舉動。我們呼籲克制、避免任何危害和平穩定的舉動。」

德國則是連續兩日對中共軍演表達關切。德國外交部週二在最新的聲明中強調，台灣海峽和平穩定對國際安全繁榮至關重要，「任何現狀的改變必須是和平且雙方同意下」。

德國外交部前一天也發布聲明，要求中國對和平做出貢獻。

