關切古蹟、百大文化基地災損 文化部長李遠：盼在災後以文化撫慰及鼓舞民眾心靈
【記者蔡富丞/綜合報導】文化部長李遠（29）日親赴臺南關切文化資產災損情況後，今日繼續與嘉義市長黃敏惠、立法委員王美惠等，前往嘉義市市定古蹟「原嘉義神社暨附屬館所（嘉義史蹟資料館）」實地勘查災損情況及說明文化部協助事項。同時，至首屆百大文化基地「洲南鹽場」及「島呼冊店」探訪災後復原情形。文化部長李遠表示，文化部除於災後立即啟動文化資產災損盤點、補助，以保護珍貴文化資產外，也關切包含百大文化基地等文化設施的復原工作，期盼在災後持續以文化撫慰及鼓舞民眾心靈。
李遠表示，文化資產是地方的靈魂、國家的根基，面對災害衝擊，中央與地方始終是「同一個團隊」，文化部除固定每年補助地方政府成立文資專業服務團隊，協助文化資產管理維護，更在天然災害發生時，即時掌握現況並提供修復建議。今年「丹娜絲颱風」及「0728豪雨」造成中南部地區嚴重受創，文化部在災害發生第一時間即透過「文化資產災害防救平臺」掌握災情，並同步動員文資專業服務團隊，結合地方力量與學術專業，進行現場勘查與修復評估，確保修復過程兼顧歷史原貌與防災韌性。
李遠說，早在災後就急著想要來探視，但是因為擔心影響緊急救災，所以決定先爭取預算，並加速完成審查核定。李遠表示，總計共爭取「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」預算2.94億元，協助8縣市推動文化資產搶修與復建計畫。其中，嘉義市共獲補助3案、計771.4萬元；嘉義縣7案、共2258.1萬元。同時，全數案件都是全額核定補助，「不需要自籌配合款」，展現中央對地方文化保存工作的全力支持。
今日訪視的「原嘉義神社暨附屬館所（嘉義史蹟資料館）」由「對了出發文化創意有限公司」經營，以「古蹟管理維護優先、宣揚文化資產價值」為理念經營，因優異的成效，已於2013年、2017年及2019年多次獲得文化部頒發的「古蹟歷史建築管理維護優良獎」，並成為民間經營古蹟修復再利用場域的優良範例。7月受丹娜絲颱風影響，園區內樹木倒塌，造成入口牌樓、屋頂、圍牆及石燈籠等多處受損，文化部於9月完成現勘後，立即啟動審查程序，並核定經費218.5萬元。
對了出發股份有限公司執行長葉欣芝說，當他接手這個地方時，就默默許願，「要讓全世界看見你的美」，讓這棟房子產生力量告訴別人，「我真的是全世界最美的神社之一」。李遠則說，從陳澄波、棒球、阿里山、北回歸線等，「嘉義市幾乎就代表臺灣」，更是生態、文化薈萃之處。對於文化相當重視的嘉義市，沒有因為政治或意識形態拆除神社，並且保留了神社細節，「完整呈現前人走過的歷史」。李遠表示，面對一次次的天然災害，臺灣總是抱持著正向的心情重建，並且「重建得更好」，很感動嘉義市政府及民間對於文化保存的努力。文化部一定會與地方政府、民間團體一起合作，「還有需要幫忙的，一定會在能力範圍盡力協助」。
除文資外，李遠今日訪視行程重點包含2處百大文化基地。首屆百大文化基地在全臺共110處入選，希望整合政府跨部會及民間資源，透過基地點線面的串聯，讓臺灣「天天都是文化日、人人都是文化人」。此次風災、豪雨後，文化部立即啟動災損調查，其中嘉義縣市計有「洲南鹽場」、「島呼冊店」2處受損。
洲南鹽場執行長、嘉義縣布袋嘴文化協會總幹事蔡炅樵說，「洲南鹽場」在丹娜絲颱風襲臺期間，因颱風中心登陸的瞬間強風豪雨，使辦公區域屋頂及活動區遮陽等設施遭掀翻吹毀，全鎮又因連續多日停電導致淹水災情無法排除，辦公及活動設備嚴重受損，目前雖已先行恢復基本營運，但仍待完成整體環境修繕及整備。蔡炅樵說，藉由這次風災的經驗，他們發展出修繕將朝向防災、減災、順災3個原則進行的構想，「要規劃的順應是未來20年的使用」。對於「洲南鹽場」的未來發展，蔡炅樵說，他一生志願是有能量帶著鹽跟全世界交朋友，所以，他也一直把「風土滋味，台灣好鹽」這個信念一直穿在身上。
李遠表示，從風災後，他就非常著急地也想要到百大文化基地探視，今天聽到蔡炅樵的說明，不管是從在地鹽文化的推廣、跨部會資源的爭取與結合，到走向世界的心願，以及經過風災，不僅沒有被打倒，反而將災難視為機會，思考著未來20年共存的方式，這樣的強大韌性，正是具體實踐百大文化基地的精神。李遠承諾，文化部後續將依地方文化館既有經費管道，盡力全額補助協助復原工作。同時，文化部也會全力支持蔡炅樵的心願，「帶著臺灣的鹽味走向世界」。
嘉義市的獨立書店「島呼冊店」7月受丹娜絲颱風重創，老屋屋頂嚴重受損，書籍家具皆受潮，書店經審慎評估後，決定另覓新的營運地點，並已於10月26日在「台灣圖書室」異地重啟。李遠表示，島呼冊店迅速從困境中站起，並持續辦理各項講座活動，以書本與閱讀為橋樑，使地方記憶與社會公共議題得以串聯、讓閱讀成為在地文化扎根與對話的力量。雖然空間改變了、規模縮小了，但自2015年以來，那份回應島嶼的心意，仍然持續著，「島呼冊店用行動證明了獨立書店的精神，在風雨後仍以更堅韌的姿態延續」。
李遠表示，中南部外，花蓮也因連續颱風、豪雨，造成光復鄉等地區嚴重損傷，其中也包含百大文化基地「彼心書店」，書店在災後奮力搶救書籍的畫面，深深撼動人心。李遠強調，文化部將盡力提供協助，盼如同金漫獎「金漫大獎」狼七獲獎致詞時所說，「搶救回的不僅是書，而是人心」。
