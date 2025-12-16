關切台海局勢 德國在台協會代表:擴編人力深入觀察



文：廖林麗玲

狄嘉信先生（（Karsten Tietz））是德國在台協會新任代表，在2025年8月履職。為了有更多的了解，筆者在採訪前，曾特別前去拜會，他來自漢堡，擔任過德國駐香港副總領事，對香港一國兩制的崩解、威權國家慣用的手法等，都有深入的觀察。加上他本身的法律背景，回覆筆者書面訪問時，文字間更透露著法律人的理性思維。這是他第一年帶著兩個小孩一起來到台灣過聖誕，也展現了他感性的一面。

第一年帶孩子台灣過節 分享德國耶誕傳統

問：正值耶誕時節，請先和我們分享一下，您最喜歡哪些德國耶誕傳統？

答：對我來說，最美好的德國耶誕傳統，是在燭光下與親朋好友相聚，然後一起享用美味的耶誕傳統餅乾（編按：如薑餅、肉桂星星、香草餅乾等）。我們也很喜歡在這個時候，聆聽耶誕音樂。德國的耶誕歌曲比起這裡百貨公司裡聽到的，來得更有節慶氛圍。特別美好的還有，大家一起唱。今年德國在台協會舉辦的耶誕聚會上，八十幾位嘉賓就一同唱起了德文與英文的聖誕歌曲。德文的部分，雖然只有部分賓客能夠跟著唱，但他們唱得很投入，讓現場的氣氛相當熱絡。

問：對孩童來說，耶誕節的來臨，特別讓人興奮。您打算如何和兩位年幼的孩子，第一次在台灣慶祝耶誕節？

答：在台灣，我們也會和在德國時一樣地慶祝耶誕節，蠟燭、聖誕樹是一定要的。（不過很可惜，這回還是第一次用塑膠製的）。當然還有在12月24日平安夜晚上，要送給孩子們的禮物也不能少。

曾太依賴俄能源 導致耶誕點燈也縮水

問：點亮聖誕樹也是不可或缺的節慶氛圍之一。德國過去高度依賴俄羅斯天然氣，然而因烏俄戰爭導致能源價格上漲，甚至必須縮短聖誕樹的點燈時間。德國從中學到了什麼呢？

答：在烏俄戰爭爆發後的一個冬季，縮短過聖誕樹的點燈時間，當時所有建物外牆的照明，也同樣需要縮短。在那之後，我們已經完全擺脫對俄國天然氣的依賴。我們學到的是，不能依賴那些把貿易關係當作政治武器的獨裁政權。這些國家一開始會透過低價策略，讓你習慣它，一旦形成依賴，它便提高價錢，甚至附加政治條件。俄羅斯停止對德國供氣，是因德國支持烏克蘭對抗這場違反國際法的侵略戰爭。德國將擺脫對俄羅斯的能源依賴，但這是一道漫長又艱困的路程。

半導體 生技 AI 台德深化合作領域

問：除了能源議題，半導體供應鏈的自主性，也是德國的重中之重。台積電在東部的薩克森邦首府德勒斯登設廠，並在南部慕尼黑成立晶片設計中心。未來台灣和德國在科技領域，還有哪些深化合作的方向？

答：德國與台灣的雙邊關係，應該在各個面向上都更緊密合作。我們享有相同的價值，也面臨共同的挑戰。目前我們已經簽署的合作協議，包括半導體、生技、氫能與人工智慧等領域。這些是率先展開深化的範疇，但不會只侷限在此，未來會擴展更多面向的合作。

謊言與真相並列意見 民主對話無法進行

問：以往派駐台灣的德國代表，有的是學歷史、有的是理工，您是少數具有法律背景的代表之一。由於台灣繼受德國法，兩邊的法律有許多共同的基礎和語言。在法律領域，您計畫與台灣展開哪些合作？

答：擴大與台灣法律面向的合作，並不只因為我本身是法律人。我們看到一些國家，特別是在國際法領域，正試圖按照自身的政治利益，重新解釋國際法。我們會看到再怎麼荒謬的法律主張，也有人提出來，還會加上「這就是我們的法律意見」。類似的亂象，我們早已在社群媒體上看到，有人可以散布最荒誕的言論，當被指出是錯誤時，這些散播假訊息的人便會反駁說，「這是我的意見，你不能限制我的言論自由」。每個人雖有表達自己意見的權利，這沒問題，但不是憑自己單方面認知的事實。當謊言與真相並列，都被當作「意見」時，民主社會所需要的理性對話便無法進行。威權國家正是利用這一點，刻意削弱民主社會的穩定。因此，民主國家在此議題上必須攜手合作。

曾任香港副總領事 香港民主一再被剝奪

問：您在 2015年至 2018年間派駐香港擔任副總領事，在第一線見證了雨傘運動。許多年輕的民主派社運人士至今仍被關押。民主國家在這樣的情況下能做些什麼？

答：那些至今仍被關押在牢中的人，許多我都認識。可以說他們唯一的「罪」，就是要求落實香港的民主化！而這正是中國與英國在香港移交時，在國際條約中所共同約定的。當時香港立法會雖然只有50%的議席，是從自由選舉產生，但這50%中約有三分之二，是由民主派取得，且比例有上升的趨勢。這正是威權統治者最害怕的事情，也就是人民一旦有機會，將會用選票讓他們下台。所以後來我們看到香港尚存的民主也一再被剝奪。我們觀察到，有些國家當他們不想再遵守條約時，便不遵守。在這種情況下，不再是以法律為準（pacta sunt servanda拉丁文：約是立來遵守的），而是強權說了算。對此我們能做的不多，只能更加謹慎地思考，究竟要和誰簽署什麼樣的條約？如果是在私人生活中，您會和一個不遵守約定，也沒有法院能夠強制他履行契約的人簽約嗎？

人力獲得支援 德國在台協會擴大規模

問：儘管德國外交部面臨預算壓力，在亞太地區，只有德國駐台機構獲得人力擴編，新增四個職位。未來您希望加強哪些領域？

答：我們非常高興能在台灣擴編人力，這顯示了台德關係正在持續推進。同時也是台海局勢讓德國感到關切，我們希望能有更深入地觀察。新加入的4位同仁，將強化政治、經濟與文化三個領域的工作。在過去25年裡，德國在台協會的人員配置，從未如此龐大過。（編按：不只加入新的人手，也會重新設立官邸。狄嘉信處長在今年國慶酒會說，到時他要準備的，就是安裝一台生啤酒機來接待大家。）

註：此次書面採訪以德文進行，狄嘉信處長在文中也引用了拉丁文「pacta sunt servanda 」，意思是「簽訂的協議必須遵守」，強調法治的重要，而非強權說了算。