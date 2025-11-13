關切國防預算？AIT拜會鄭麗文 軍方回應了

▲ AIT處長谷立言拜會國民黨主席鄭麗文。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）昨日下午赴國民黨中央拜會新任黨主席鄭麗文。由於國防部將提出新一份軍購特別預算，外界關注AIT是否關切國民黨對國防預算的態度。對此，國防部長顧立雄今（13）日表示，一定要逐步增加國防預算 增加預算強化自我防衛能力 結合友盟國家 才能實力取得和平，希望朝野都支持。

立院外交及國防委員會今日邀請國防部進行國軍「編現比提升之具體方案及因應作法」專案報告，顧立雄於會前受訪。針對AIT處長拜會鄭麗文，顧立雄回應表示，增加國防預算本身並不是說單純讓國防預算增加看起來只是數字而已，真正是重點放在背後，根據整體防衛作戰需求購置需要武器裝備，這是真正的重點。

顧立雄說，對於國防預算增加都是基於敵情威脅程度，基於防衛作戰能力需要一定要強化自我防衛能力，一定要逐步適度增加國防預算、強化自我防衛能力，再結合友盟國家嚇阻，才能實力取得和平，這是國防部基本政策，也是總統政策，希望不分朝野都能支持。

針對國防部報告國軍編現比年底達到8成，顧立雄表示，編現比本來就是一個浮動狀態，包括會隨著軍事院校學生畢業後進入部隊服役、義務役服役、國軍招募成效等，本身就是浮動狀態，所以都會來進行統計，相關編現比數字都是根據實際狀況進行編列。

