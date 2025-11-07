關切市場消防與教育 許家睿議員：市府應重視消防安檢與校園建設

▲關切市場消防與教育，市議員許家睿：市府應重視消防安檢與學校建設。（圖╱議會提供）

【記者范文濱／桃園報導】

因應桃園南門市場近日發生大火，市議員許家睿市政總質詢時，針對八德市場消防安全提出加強消防安檢質詢，並建議八德多所國小校園不足及都市建設發展需要，建議市府重視儘速整體規劃做好預算編列。

市議員許家睿指出，桃園有許多傳統市場，例如八德區大湳市場，即不易管理，鑑於此次南門市場火災，凸顯消防安全問題。建議市府盡快盤點所有市場硬體設備，加強檢查並汰換老舊設施。同時輔導店家更換符合安全標準的電線及設備，以避免火警發生，並儘速將市場安全列為管理重點。

許家睿議員也關注校園整體規劃與設施改善指出，包括八德國中增建校舍、整合後方閒置市有土地及通學廊道、仁德國小設置活動中心及地下停車場、大勇市地重劃區文中小用地提前啟用、大福國小設立籌備處，以及瑞豐國小淹水改善等均需待興建、改善，以兼顧學生安全與社區需求。

針對經濟與土地利用，許家睿議員表示，應提高捷運土開基地容積率，爭取G01站新增東側出入口；中大醫院MOU進度停滯，也呼籲市府重新評估閒置文大用地未來規劃。

生態與環境友善方面，許家睿議員強調，涵蓋八德國中圍牆安全改善、大湳森林公園館舍及出入口意象提升及野生動物救傷中心規劃、兒童玩樂館淹水改善、無人機科技教育推廣，以及廣興路至八擴人行安全提升等等，都亟需市府相關單位儘速列入預算編列興建或改善完成。

