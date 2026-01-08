關切淹水補助進度 黃琤婷：中央儘速撥款助鄉親安心過年

農曆年將至，宜蘭縣議員黃琤婷近日接獲多位受災民眾反映，中央淹水加碼補助款項至今尚未到帳，她呼籲中央體恤基層，儘速明確撥款期程，讓受災鄉親能寬心過好年。（黃琤婷提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

農曆年將至，宜蘭縣議員黃琤婷近日接獲多位受災民眾反映，中央淹水加碼補助款項至今尚未到帳。面對修繕房屋與年節開銷的雙重壓力，呼籲中央體恤基層，儘速明確撥款期程，讓受災鄉親能寬心過好年。

由縣府負責的「淹水超過五十公分」一萬元補助，各公所完成收件並送交縣府的案件皆已完成撥款；尚在公所端或尚未送達縣府的個案，黃琤婷也請縣府在完成收件後儘速辦理。然而，中央加碼的淹水補助經費尚未撥入縣庫，地方政府亦未接獲具體撥款方式與時間表。

黃琤婷表示，受災家庭大多已先行負擔修繕費，若補助能及時到位將是雪中送炭。她指出，大型公共工程動輒百億均能迅速核定，關乎民生福祉的紓困補助也應展現行政效率，縮短行政流程的落差。

黃琤婷盼中央部會主動說明撥款進度，將善政落實到災民手中。民眾若對進度有疑慮，可逕洽其服務處或社會處尋求協助。