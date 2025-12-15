關切軟骨魚類 CITES保育鯨鯊禁止國際間交易

（中央社記者張已亷高雄15日電）瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）11月底至12月初，舉辦第20屆締約方大會（CoP 20），以全場同意共識決將鯨鯊列入CITES附錄I，禁止在國際間交易。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿說明，CITES於11月24日至12月5日在烏茲別克共和國撒馬爾罕，舉辦CoP 20，現場聚集163個國家，約1000名政府代表、209個觀察員組織、百餘家媒體及當地團體，與會人數超過3400名。

海保署表示，此屆CITES討論海參、軟骨魚類（包含鯨鯊與污斑白眼鮫）、海洋觀賞魚及女王粉紅螺（Eustrombus gigas, Queen Conch）、鰻鱺屬（Anguillia spp.）等海洋物種。

海保署提到，10天會議決策過程結果顯示，軟骨魚類貿易現況已受各國高度關切，與會人士對該類物種保育危機有相當共識，認為應採取進一步行動，透過貿易強力管制，以有效保育該類魚種資源。

其中鯨鯊（Rhincodon typus, Whale sharks）以全場同意共識決（Consensus），從附錄II（需要管制交易情況以避免影響到其存續的物種名錄），升級至附錄I（禁止在國際間交易，除非有特別必要性的名錄）。

海保署指出，依野生動物保育法規定，台灣在民國109年4月28日將鯨鯊及鬼蝠魟，公告列為我國海洋保育類野生動物，若有騷擾、虐待、獵捕及宰殺等行為，違者可依野保法處6月至5年徒刑，得併科新台幣30萬至150萬元罰金。

海保署表示，鯨鯊因棲息環境與部分漁業作業區域重疊，過去常造成混獲案件。為降低漁業行為與鯨鯊棲地衝突，並提高鯨鯊混獲時的活存率，海保署自110年起成立「定置漁業混獲通報網」LINE群組，供業者混獲誤捕時能立即通報，以利保育類動物能受到妥善照護。

海保署統計，截至今年11月止，已與27組定置網業者合作，累計通報並釋放誤捕鯨鯊共362尾（其中110年22尾、111年27尾、112年81尾、113年97尾、114年135尾）及鬼蝠魟2尾。

海保署表示，樂見鯨鯊列入CITES附錄I的重要決議，未來將持續推動辦理保育相關業務，除獲取國際保育資訊，也與國際分享台灣相關保育作為，珍惜並永續利用海洋資源。（編輯：陳清芳）1141215