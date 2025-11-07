關務署人員涉性騷空姐！竟要求「下機單獨檢查」：給她一個小小教訓

記者林盈君／台北報導

本月3日，關務署台北關黃姓巡緝課員，於搭乘長榮航空班機返台時，疑涉對一名女空服員性騷，還要求對方下機單獨接受行李檢查，並稱「只是給她一個小小的教訓」，之後航班抵台，該空服員赴航警局報案提告，對此，台北關回應指出，當時黃員正在休假期間，屬個人行為，目前案件已進入司法調查，會對黃員調整其職務，靜待司法調查。

根據《自由時報》報導指出，黃員於搭機時，趁空服員遞水之際，疑似藉機觸摸對方的手，之後又用手機拍攝該空服員，被制止之後，黃員隨即自稱是海關人員，還要求對方下機後，單獨至海關紅線櫃檯接受行李檢查，甚至稱「只是給她一個小小教訓」。

空服員深感不安，不但被偷拍還疑似遭威脅，當班機抵台後，於4日上午，隨即到航警局報案，提告黃男恐嚇及性騷擾。對此，黃男向警方稱，因與妻子正在進行離婚官司，加上搭機飛行的壓力，才導致自己心情不佳，否認有肢體接觸，解釋拍照純屬誤會，也表示是正常要求空服員到紅線櫃檯受檢。

關務署台北關回應，當時黃員正值休假期間，該事件屬個人行為，因對方已報案提告，目前案件已進入司法程序，將會先調整黃員職務，並靜待司法調查結果，如黃員確實涉及上述案件，影響並損害公務員名譽，將會對其究責。

